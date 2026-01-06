المصري الديمقراطي: استعراض تنظيم إجازات الأعياد الدينية للمسيحيين مع وزير العمل

18 حجم الخط

قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: إن النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب، بحث خلال اجتماع مع وزير العمل محمد جبران ملف تنظيم الإجازات الخاصة بالأعياد الدينية للمواطنين المسيحيين، في إطار رؤية تهدف إلى ترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة وتوحيد المعاملة بين جميع المصريين.

ضوابط تمثيل الطائفة الإنجيلية في مصر

وأوضح الحزب أن اللقاء، الذي جاء في سياق تمثيل الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيسها الدكتور القس أندريه زكي، وتناول الدعوة إلى توحيد إجازات الأعياد لجميع المسيحيين، على أن تعامل الأعياد بوصفها مناسبات جامعة تعكس التشارك الإنساني والمجتمعي، بعيدًا عن أي تصنيفات أو تمييز على أساس ديني، بما يعزز قيم الانتماء الوطني والمساواة.

وأضاف الحزب أن النائب فريدي البياضي شدد خلال الاجتماع على ضرورة مراعاة عدم تعارض مواعيد الامتحانات في المدارس والجامعات مع إجازات الأعياد الدينية، حفاظًا على حقوق الطلاب وضمانًا لتكافؤ الفرص التعليمية، مؤكدًا أن هذه الاعتبارات تمثل جزءًا أصيلًا من مفهوم العدالة الاجتماعية.

وأشار الحزب إلى أن وزير العمل رحّب بالطرح المقدم، وأن الاجتماع، الذي استمر قرابة ساعة، شهد نقاشًا جادًا ومسؤولًا حول آليات التنفيذ، في إطار يوازن بين المصلحة العامة ويعزز مبادئ المواطنة وعدم التمييز، حيث وجّه الوزير بسرعة دراسة المقترحات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على تقديره لهذا اللقاء، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المختلفة، بما يحافظ على وحدة النسيج الوطني المصري، ويرسّخ أسس دولة المواطنة التي يتطلع إليها جميع المصريين.

الإجازات الدينية للمواطنين المسيحيين في مصر

ويشكل تنظيم الإجازات الدينية للمواطنين المسيحيين في مصر أحد الملفات المهمة التي تعكس العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، خاصة مع تعدد الطوائف وتنوع المناسبات الدينية. وقد شهدت السنوات الأخيرة نقاشات متكررة حول كيفية مواءمة هذه الإجازات مع المصلحة العامة، بما يضمن المساواة بين المواطنين ويعزز قيم المواطنة والانتماء الوطني.

ويكتسب ملف توحيد الإجازات أهمية خاصة في ظل حرص الدولة على تعزيز التشارك الإنساني والمجتمعي خلال المناسبات الدينية والوطنية، بعيدًا عن أي تصنيفات أو تمييز على أساس الانتماء الديني، كما يرتبط هذا الملف بمراعاة الجوانب العملية، مثل عدم تعارض الإجازات مع مواعيد الامتحانات الدراسية، لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب والحفاظ على سير العملية التعليمية دون أي تأثير سلبي.

وتأتي المبادرات التي يقودها ممثلو المجتمع المدني والطوائف الدينية، مثل اللقاء الأخير بين النائب الدكتور فريدي البياضي ووزير العمل، في إطار جهود مستمرة لتعزيز الحوار بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وترسيخ أسس دولة المواطنة، التي تقوم على المساواة، واحترام الحقوق، والتعاون بين جميع مكونات المجتمع لصالح الصالح العام ووحدة النسيج الوطني.

