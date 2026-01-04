الطائفة الإنجيلية تبدأ احتفالات عيد الميلاد بالترانيم والصلوات

18 حجم الخط

بدأت احتفالات الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد، بفقرات التسبيح يقودها فريق ترانيم الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، والتي تستضيف احتفالات هذا العام، وقدم الفريق باقة من الترنيمات الخاصة بميلاد المسيح.

وتزينت الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، لاستقبال المحتفلين بعيد الميلاد المجيد، بينما كثفت الأجهزة الأمنية وجودها أمام الكنيسة لتأمين الاحتفالات.

ويترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد، الذي تقيمه رئاسة الطائفة، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، وذلك بحضور راعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وقيادات الطائفة الإنجيلية، إلى جانب حضور كبير من من قيادات ورموز الدولة والشخصيات العامة.

الترانيم الروحية والوطنية

ويتضمن برنامج الاحتفال تقديم عدد من الترانيم الروحية والوطنية، وصلاة افتتاحية للقس موسى أقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، ثم ترنيمة جمهورية يقدمها فريق ترنيم الكنيسة، تليها قراءة كتابية يقدمها القس كمال لطفي، رئيس مجمع المثال المسيحي.

كما يلقي الدكتور القس سامح موريس، راعي الكنيسة، كلمة روحية، على أن يختتم الاحتفال الدكتور القس أندريه زكي بكلمة يقدم خلالها رسالة الميلاد، متناولًا معاني السلام والرجاء في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم.

ومن جانبه، صرّح يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال، بأن رئاسة الطائفة الإنجيلية تحرص هذا العام على تقديم تغطية إعلامية تليق بمكانة الاحتفال ورسالة الميلاد، مضيفا أن الاحتفال سيتم بثه عبر التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، بما يتيح لشعب الكنيسة الإنجيلية داخل مصر وخارجها متابعة الاحتفال، والمشاركة في أجوائه الروحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.