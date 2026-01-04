18 حجم الخط

نفذ الكونجرس المكسيكي قرار فرض رسوم جمركية باهظة تستهدف الدول التي لا تملك اتفاقيات تجارة حرة معها، بداية من العام الجاري 2026، مما يسبب ضربة استباقية لتدفق السلع الآسيوية ووصفه البعض من خبراء الاقتصاد بزلزال اقتصادي قد يغير خارطة سوق المحركات العالمي.

وجاء ذلك علي خلفية تسجيل المكسيك أرقامًا قياسية في استيراد السيارات، حيث استوردت 19,344 سيارة كهربائية صينية في شهر واحد فقط، بزيادة فلكية بلغت 2367% مقارنة بالعام الماضي.

تأثير تعريفات المكسيك 2026 على قطاع السيارات

تستهدف القرارات الأخيرة حماية الصناعة الوطنية المكسيكية، إلا أن السيارات القادمة من آسيا هي المتضرر الأكبر بلا منازع وبينما تم تحديد الرسوم العامة عند 35%، تشير التقارير إلى أن تعريفات المكسيك 2026 المفروضة على المنتجات القادمة من الصين قد تصل إلى 50% يشمل هذا القرار 1,463 منتجًا، تأتي في مقدمتها السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى الدراجات النارية والصلب والألومنيوم.



أسباب التحول المفاجئ في سياسة المكسيك (H3)

وأكدت المكسيك أن حماية الوظائف تسعى سبب في تعريفات المكسيك 2026 لحماية ما يقرب من 350,000 وظيفة في قطاعات حساسة مثل تصنيع السيارات والمنسوجات، بجانب تصحيح العجز التجاري التي تهدف الوزارة المكسيكية إلى تقليل “الاعتماد المفرط على الواردات” الذي استنزف المليارات من ميزانها التجاري.

عائدات مالية ضخمة من المتوقع أن تولد هذه التعريفات إيرادات إضافية تقدر بحوالي 14.1 مليار ريال سعودي (ما يعادل 3.76 مليار دولار أو 30 مليار بيزو مكسيكي).

تعتبر هذه الخطوة بمثابة “كبح مفاجئ” لنمو الشركات التي كانت تعتمد على المكسيك كبوابة رئيسية لدخول أسواق أمريكا الشمالية، مما قد يضطر المصنعين للبحث عن استراتيجيات جديدة لتقليل التكاليف.

