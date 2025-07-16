وكيل وزارة الصحة الإسماعيلية: مستمرون في تقديم الخدمات الطبية بالقرى من خلال القوافل

أكدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، على مواصلة المديرية لتنظيم القوافل الطبية والعلاجية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات بهدف استهداف القرى الأكثر احتياجا.



وأضافت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، أن تلك القوافل تأتي بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

قوافل بفايد في الإسماعيلية

وكانت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، قد حرصت على تفقد سير العمل بالقافلة الطبية بقرية كسفريت.

والتقت مع فريق الطاقم الطبي، واطمأنت من المواطنين المترددين على العيادات على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

مبادرة “حياة كريمة”

وأطلقت صحة الإسماعيلية فعاليات القافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة بمركز الشباب بقرية كسفريت التابعة لإدارة فايد الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان.

تخصصات القافلة

وأشارت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية استقبلت ٣٠٥ مواطنين خلال اليوم الأول، واستقبلت ٣٨٥ بإجمالى ٦٩٠ مواطنا على مدار يومى القافلة، وذلك من خلال ٨ عيادات تخصصية: الجراحة، باطنة، نساء، أطفال، أسنان، رمد، تنظيم أسرة، أمراض مزمنة، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل، أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت ١٦٩ مواطنًا بعيادة الباطنة، و٥٣ سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ٣٣ سيدة، بالإضافة إلى استقبال ١٨٢ حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ٦٤ حالةً، بينما استقبلت ٨١ حالة بعيادة الأسنان، أما عيادة الرمد استقبلت ٨٠ مواطنا، فضلًا عن خدمات وحدة الأشعة، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.