بروتوكول تعاون بين هيئة الكتاب والقومية لاستلام شحنات الناشرين في معرض القاهرة الـ57

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة القومية للتوزيع، لتكون الشاحن الرئيسي للناشرين العرب والأجانب المشاركين في الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، ويمثل هذا الاتفاق تطورًا مهمًا في الخدمات اللوجستية الداعمة لـ صناعة النشر، ويعكس توجهًا رسميًا نحو تطوير البنية التنظيمية للمعرض وضمان توفير حلول شحن احترافية وسريعة للعارضين من مختلف دول العالم.

بروتوكول تعاون بين هيئة الكتاب والشركة القومية للتوزيع

ووقّع البروتوكول كل من الدكتور خالد أبو الليل القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب،والمهندس رزق عبد السميع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ومجلة أكتوبر والشركة القومية للتوزيع، وذلك في مقر الهيئة بالقاهرة، بحضور هيثم يونس، رئيس الإدارة المركزية لشئون المعارض، وعدد من القيادات المعنية بقطاع النشر والتوزيع.

تطوير منظومة خدمات معرض القاهرة للكتاب

وأكد الدكتور خالد أبو الليل أن هذا التعاون يأتي في إطار خطة الهيئة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل معرض القاهرة للكتاب، وتسهيل مشاركة الناشرين من مختلف الدول، مشيرًا إلى أن الدعم اللوجستي يُعد أحد أهم عناصر نجاح المعارض الدولية.

وأضاف أن معرض القاهرة للكتاب، لا يكتفي بعراقته وتاريخه الممتد، بل يسعى كل عام لتقديم قيمة مضافة حقيقية للناشرين والجمهور، ومن خلال هذا البروتوكول نضمن وجود شريك موثوق يمتلك خبرة كبيرة في مجال الشحن والتوزيع، وهو ما سيعزز من كفاءة الدورة المقبلة ويدعم مكانة المعرض كأكبر حدث ثقافي في المنطقة.

من جانبه، أعرب المهندس رزق عبد السميع عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الشراكات المثمرة بين مؤسسة دار المعارف والشركة القومية للتوزيع من جهة، والهيئة العامة للكتاب من جهة أخرى.

وأوضح أن التعاون سيتسع ليشمل مجالات أوسع في صناعة النشر والتوزيع والشحن، بما يسهم في دفع هذه الصناعة الحيوية إلى الأمام وتوفير خدمات أفضل للناشرين والجمهور على حد سواء.

تسهيل شحن الكتب داخل معرض القاهرة للكتاب

وتخطط الشركة القومية للتوزيع لتقديم منظومة متكاملة تشمل خدمات الشحن الداخلي والدولي، وتسهيل انتقال الكتب والمنتجات الثقافية قبل وأثناء وبعد انعقاد المعرض، بما يضمن انسيابية الحركة وسرعة الإنجاز، كما تعمل الهيئة المصرية العامة للكتاب على تفعيل حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز التجربة العامة للعارضين والزوار.

ويأتي هذا البروتوكول ضمن استعدادات مكثفة لإطلاق الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي من المتوقع أن تشهد مشاركة واسعة وفعاليات ثقافية ثرية تعكس الدور الريادي لمصر في مجال الثقافة والفكر والنشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.