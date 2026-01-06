وكيل وزارة التعليم بدمياط يترأس اجتماعا موسعا لضبط امتحانات الفصل الدراسي الأول

18 حجم الخط

ترأس ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم اجتماعا موسعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، جمع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية والموجهين الأوائل ومسئولي المطابع السرية ومديري المراحل التعليمية، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية وضمان سير امتحانات الفصل الدراسي الأول وفق المعايير المنظمة للعملية الامتحانية.

منع المحمول وتفعيل لجنة مكافحة الغش

تركز الاجتماع على مناقشة الأمر الإداري رقم واحد لعام 2026، الذي شدد على أن الامتحانات خط أحمر لا يقبل التهاون.

وأكد عمارة على منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل الكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أو للعاملين، لمنع أي محاولة لتداول الأسئلة أو الإخلال بالسرية، مع تفعيل لجنة مكافحة الغش برئاسته المباشرة لرصد أي تجاوزات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

تنظيم دقيق وإجراءات صارمة

وجّه وكيل الوزارة بضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية للامتحانات وتطبيق إجراءات دقيقة تشمل ختم الورقة الامتحانية أمام الطالب فور بدء الامتحان وتأمين الأوراق الزائدة لتسليمها لمراكز توزيع الأسئلة بعد الانتهاء، مع التأكيد على تفعيل القوانين واللوائح الخاصة بحالات الغش وإخطار غرفة العمليات بالمديرية باي طارئ للتدخل السريع.

اهتمام بحالات الدمج والتصحيح الفوري

وفي لفتة انسانية وتنظيمية، شدد عمارة على مراجعة أوراق أسئلة طلاب حالات الدمج المختلفة لضمان ملاءمتها لكل حالة، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

كما أصدر تعليماته ببدء أعمال التصحيح يوميا وفوريا بعد انتهاء كل امتحان، مع التأكيد على اعلان نتائج امتحانات النقل الكترونيا فقط بعد اعتمادها رسميا عبر منصة محافظات مصر، تليها الاعلان داخل المدارس لضمان الشفافية والدقة.

وفي ختام الاجتماع، أعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره لجميع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري المدارس والقائمين على الامتحانات، متمنيا لهم كل التوفيق والسداد في أداء مهامهم وضمان نجاح العملية الامتحانية.

