محافظ الشرقية يحيل 29 من العاملين بالمراكز إلى المحكمة التأديبية

محافظ الشرقية يحيل
محافظ الشرقية يحيل 29 للمحكمة التأديبية من العاملين
 أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 13 قرارًا بإحالة عدد من العاملين المقصرين في أداء مهامهم الوظيفية للتحقيق، وذلك بعد رصد مخالفات وتقصير في العمل بعدد من المراكز، شملت الزقازيق، كفر صقر، منيا القمح، الإبراهيمية، بلبيس، ههيا، أبو كبير، ومشتول السوق.

وتراوحت العقوبات المقررة ما بين الإنذار، والخصم من الأجر، والإحالة إلى المحكمة التأديبية، في إطار حرص المحافظة على تطبيق القانون ومحاسبة المقصرين، والتأكيد على الالتزام بالانضباط الوظيفي وتحسين مستوى الأداء داخل الجهاز الإداري.

محافظ الشرقية: توفيق أوضاع 2400 حالة بعدد من المراكز

حيث صدرت القرارات بحق 29 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق محافظة الشرقية، وذلك في ضوء نتائج التحقيقات التي أُجريت بمعرفة جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، وبناءً على مذكرات إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، لما نُسب إليهم من مخالفات إدارية.

تنوع العقوبات بقرارات المحافظ 

 وشملت هذه القرارات مجازاة ٢٩ من العاملين بمراكز الزقازيق وكفرصقر ومنيا القمح والإبراهيمية وبلبيس وههيا وأبو كبير ومشتول السوق، حيث تنوعت العقوبات ما بين الإنذار، والخصم من الأجر، وإحالة بعضهم إلى المحكمة التأديبية، وإعفاء البعض الأخر كلٌّ وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات.

تطبيق مبدأ الثواب والعقاب 

وأكد المحافظ أن هذه القرارات تأتي في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وللحفاظ على الانضباط الإداري وحُسن سير العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة لافتًا إلى أن الجهاز التنفيذي لن يتهاون مع أي تقصير إداري، وأن المحاسبة القانونية حق أصيل للدولة ووسيلة أساسية لضبط منظومة العمل، وتحقيق الانضباط الوظيفي.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بحي ثان الزقازيق

وكانت لجان المتابعة المنبثقة من ديوان عام محافظة الشرقية، أحالت بعض العاملين بالمراكز إلى النيابات الإدارية والتي باشرت التحقيقات وكانت النتائج هي الجزاء بالخصم والإنذار والإحالة للمحكمة الإدارية بالشرقية.   

الجريدة الرسمية