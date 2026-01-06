شروط الاشتراك في الدورة 62 لشباب الصحفيين الأفارقة

18 حجم الخط

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بـ نقابة الصحفيين، عن فتح باب الاشتراك في الدورة الـ 62 لشباب الصحفيين الأفارقة، المقرر أن تعقد بالقاهرة في الفترة من 31 يناير وحتى 19 فبراير 2026، بحضور ممثلي 20 دولة أفريقية، بالإضافة إلى ممثلي الصحافة المصرية القومية، والحزبية.

شروط الاشتراك في الدورة

يتم اختيار 5 من أعضاء الجمعية العمومية لحضور الدورة، ويُختارون بالتنسيق بين لجنة تطوير المهنة والتدريب بالنقابة، واتحاد الصحفيين الأفارقة، من خلال القرعة العلنية بين مَن تنطبق عليهم الشروط، وهي:

• أن يكون المتقدم عضوًا بالنقابة.

• يتراوح سن المتقدم بين 20 و35 عامًا.

• يجيد اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.

• لا تقل خبرته عن خمسة أعوام بالصحافة.

لم تسبق مشاركته في دورة من الدورات السابقة.

ويمكن التقدم للدورة من خلال نموذج الاشتراك عبر الرابط التالي:

