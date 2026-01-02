رصف وتركيب انترلوك لعدد من شوارع حي ثان الزقازيق بتكلفة تجاوزت 12 مليون جنيه

18 حجم الخط

أعلن محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق عن تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الهامة خلال عام 2025، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز العديد من المشاريع الكبرى التي تساهم في رفع مستوى الخدمات العامة وتحسين المرافق بالشوارع الرئيسية.

وأكد أبو هاشم أن حي ثان الزقازيق شهد أعمال رصف واسعة شملت شارع "مجمع المصالح" وتفرعاته بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و720 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 100%، كما تم تركيب بلاط الإنترلوك في "قسم الجامع" بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من العمل بنسبة 100%، وتابع قائلًا إنه تم أيضًا شراء أدوات ومعدات جديدة للنظافة بتكلفة بلغت 500 ألف جنيه، وهو ما أسهم في تحسين مستوى النظافة العامة في المنطقة.

مشروعات إضافية لتحسين الخدمات العامة

وأضاف رئيس الحي أنه تم تحسين ورفع كفاءة المعدات المستخدمة في الحملة الميكانيكية بتكلفة إجمالية قدرها مليون و60 ألف جنيه، وكذلك تطوير مبنى الحملة الميكانيكية بتكلفة مليون و140 ألف جنيه. كما تم تنفيذ مشروع ميكنة مجلس رئاسة الحي وتحول رقمي بتكلفة إجمالية بلغت مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مبنى جديد لرئاسة حي ثان الزقازيق بتكلفة 300 ألف جنيه.

تطوير وتحسين البنية التحتية

وفيما يتعلق بتطوير المنطقة المجاورة لـ "قسم حسن صالح"، أشار أبو هاشم إلى أن أعمال رصف بلاط الإنترلوك في المنطقة تمت بتكلفة 6 ملايين و38 ألف جنيه، بينما تم تطوير منظومة الإنارة بتكلفة 600 ألف جنيه، بالإضافة إلى تجميل وتطوير الشوارع بتكلفة بلغت 2 مليون و997 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه المشروعات وصل إلى 26%.

كما أعلن أبو هاشم عن تنفيذ 600 حملة لإزالة الإشغالات في شوارع حي ثان الزقازيق، مشيرًا إلى تحرير 1462 محضر إشغال طريق، فضلًا عن إصدار 1100 رخصة إشغال و1205 تراخيص للإعلانات. كما تم تحرير 568 محضر مخالفة لضبط المظهر الحضاري للمدينة.

مواصلة تحسين الخدمات للمواطنين

وفي إطار تعزيز التواصل مع المواطنين، تم استقبال 720 شكوى من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وتم حلها بنسبة 98%. كما تم إصدار 204 رخص لمحال تجارية، فضلًا عن تنفيذ 7818 معاملة داخل المركز التكنولوجي، بما في ذلك طلبات التصالح. كما تم رفع 54 ألف طن من المخلفات، بمتوسط 150 طنا يوميًا، للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية.

الاشادة بالجهود المبذولة

من جانبه، أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية في حي ثان الزقازيق، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تعكس التزام الدولة بتقديم خدمات متميزة للمواطنين وتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية، كما أكد الأشموني أن المحافظة تسعى جاهدة لتطوير كافة المرافق ورفع كفاءة الخدمات بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتسهيل حياتهم اليومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.