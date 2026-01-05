تعديل قوانين الانتخابات والإيجار القديم، أبرز مطالب أعضاء مجلس النواب الجدد

18 حجم الخط

شهد اليوم الثانى من أيام استقبال الأمانة العامة بمجلس النواب للأعضاء الفائزين لاستخراج كارنيهات العضوية، استقبال 152 عضوا.

وشهد اليوم استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (الغربية- كفر الشيخ- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- الوادي الجديد- سوهاج).

وخلال حفل الاستقبال، استعرض النواب الجدد، أبرز الملفات التى سيتبنوها داخل المجلس خلال الفترة المقبلة.

تعديل قوانين الانتخابات

قال النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، أنه يعد أجندة تشريعية بالتنسيق مع حزبه تتضمن تعديلات علي قوانين الايجار القديم والتصالح في مخالفات البناء والبناء الموحد وكذلك قوانين الضرائب وقوانين الانتخابات البرلمانية.

الدور البرلمانى



واضاف، أنه يستهدف من تلك التعديلات تسهيل الخدمات للمواطنين وكذلك استعادة الدور البرلمانى لمجلس النواب من خلال تقديم الاستجوابات وممارسة الرقابة علي الحكومة بشكل جيد بما يعود بالنفع علي تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

دور رقابي وتشريعي مكثف

وقال النائب مصطفي سالم عضو مجلس النواب، أنه شغل منصب وكيل لجنة الخطة والموازنة لمدة 10 سنوات، شارك خلالها في دور رقابي وتشريعي مكثف، شمل مناقشة وإقرار 27 اتفاقية دولية، و881 قانونًا من بينها قوانين محورية مثل التخطيط العام، والتصالح، والإجراءات الجنائية، وقانون الإيجار القديم، فضلًا عن تقديم نحو 12 ألف طلب إحاطة، و200 اقتراح برغبة، و500 سؤال برلماني.

القوانين التي تمس حياة المواطنين

وأكد النائب مصطفى سالم أن الفصل التشريعي القادم سيشهد التركيز على دراسة الأثر التشريعي للقوانين التي صدرت خلال الفترات السابقة، خاصة القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها قوانين الإيجار القديم، والتصالح، والتغيرات الضريبية، والضرائب العقارية، إلى جانب دراسة حزمة التغيرات الضريبية الثانية.

وأضاف أن المجلس سيولي اهتمامًا خاصًا بمناقشة الحساب الختامي للدولة، والقوانين والاتفاقيات الدولية، في إطار دعم جهود الحكومة التي تبذل أقصى ما لديها رغم التحديات الدولية والإقليمية والضغوط الاقتصادية التي تحيط بالمنطقة.

متابعة أوضاع المواطنين والحفاظ على الاستقرار

وشدد سالم على حرص القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على متابعة أوضاع المواطنين والحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي، مؤكدًا قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات، واتخاذ خطوات جادة ومهمة نحو خفض الدين العام، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتطوير الهياكل الإدارية للحكومة، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة عدد من القضايا الحيوية التي تمس المواطنين، والعمل على إيجاد حلول تشريعية توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات

تمكين الشباب ومواجهة الهجرة غير الشرعية



قال النائب أحمد عصام، عضو مجلس النواب، إن ملف الشباب ومواجهة الهجرة غير الشرعية يأتي على رأس أولوياته خلال الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، مؤكدًا أن العمل على تمكين الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا يمثل خط الدفاع الأول للقضاء على هذه الظاهرة.



وأضاف عصام، في تصريحات له، أن توفير فرص العمل اللائقة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل، تمثل أدوات أساسية لحماية الشباب وبناء مستقبل آمن لهم داخل وطنهم.



وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا غير مسبوق بملف الشباب من خلال المبادرات القومية والمشروعات التنموية الكبرى، مشيرًا إلى أن البرلمان خلال الفصل التشريعي الثالث سيكون داعمًا بقوة لكل التشريعات والسياسات التي تستهدف مواجهة الهجرة غير الشرعية من جذورها وتحقيق التنمية المستدامة.



وأكد النائب نادي عبد الرسول، عضو مجلس النواب عن حزب "حماة الوطن"، أن وصوله إلى البرلمان يعد تتويجًا لمسيرة طويلة من العمل العام وخدمة المواطنين، معلنا رغبته الانضمام إلى لجنة الزراعة والري بمجلس النواب نظرا لأن دائرته الانتخابية ذات طابع ريفي وتضم كثافة عالية من المزارعين الذين يحتاجون إلى دعم كبير، متعهدًا بأن يكون صوتًا للفلاحين تحت القبة، بالإضافة إلى تبنيه قضايا المعلمين والدفاع عن حقوقهم.

وأضاف انه يتبنى عدة قضايا ملحة، يأتي في مقدمتها ملف الطرق، وملف الصحة، مشيرًا إلى وجود العديد من الوحدات الصحية في القرى والنجوع والعزب غير مفعلة بشكل كامل، وأنه سيعمل جاهدًا لتوفير الاعتمادات والكوادر اللازمة لتشغيلها لخدمة أهالي المناطق النائية.



قطاعات الإسكان والصحة والتعليم

وأكد النائب سمير الخولي، عضو مجلس النواب، اهتمامه بكافة قضايا المواطنين، خلال أداء دوره البرلمانى، وفي مقدمة تلك القضايا والملفات المتعلقة بقطاعات الإسكان والصحة والتعليم.

وأضاف الخولي، أن استكمال ملف البنية التحتية في القرى من أهم الملفات، لاسيما في ظل مبادرة حياة الكريمة، التى تمكنت من تغيير وجه القرى.

وأشار إلي أنه سيسعى من خلال دوره البرلمانى في استكمال تلك الجهود حتى يشعر المواطن بتحسن كافة الخدمات المقدمة اليه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتابع عضو مجلس النواب، أيضا ملفى الصحة والتعليم في مقدمة الأوليات من اجل تقديم خدمة تعليمية جديدة وكذلك خدمة صحية لائقة بالمواطن البسيط.

ملفات الصحة والتعليم

فيما أكد النائب أحمد الجروانى، عضو مجلس النواب، تبنيه ملفات التعليم والصحة وباقي المرافق العامة، مشيرا إلي أن تلك الملفات هى القضايا الأساسية لبناء الإنسان بشكل سليم، وبالتالي استكمال بناء الدولة المصرية الحديثة.

وأضاف الجروانى، أن اهتمامه بتلك الملفات يأتى انطلاقًا من إيمانه بأن الاستثمار الحقيقي في الإنسان المصري يأتى من الاهتمام بالصحة والتعليم، مؤكدا أن الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الدولة الحديثة وتحقيق التنمية الشاملة.



وتابع عضو مجلس النواب، أن المرحلة المقبلة تتطلب منا تكثيف الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن من ودعم الجهود الضخمة التى تبذلها الدولة وقيادتها السياسية في تلك الملفات.

فيما قالت النائبة شيرين مصطفي، عضو مجلس النواب، أن أن أولوياتها داخل مجلس النواب في الفصل التشريعى الثالث، هى الملفات والقضايا التي تهم المواطنين في مختلف المجالات، والعمل علي استكمال مسيرة الجهود الضخمة التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين.



وأضاف مصطفي في تصريحات لها اليوم علي هامش حفل استقبال مجلس النواب للأعضاء الفائزين لاستخراج كارنيهات العضوية بالفصل التشريعى الثالث، أنها تتبنى كافة قضايا المواطنين في مقدمتها خدمات المرافق العامة من طرق وشبكات مياة وصرف وبنية تحتية وطرق وإسكان وتعليم وصحة، بهدف تحسين تلك الخدمات، مشيرة إلي أن تلك الملفات الهامة يتبناها الرئيس السيسي في المشروعات القومية في مقدمتها مشروع حياة كريمة.

