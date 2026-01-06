الثلاثاء 06 يناير 2026
مجلس النواب بالعاصمة الإدارية يستقبل الأعضاء الجدد بـ 4 محافظات

 استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب، قبل قليل، الأعضاء المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر - الشرقية - دمياط - بورسعيد- الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء - الإسكندرية - البحيرة - مطروح)، إلى مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستلام كارنيه العضوية.

استعدادات مكثفة بمجلس النواب لاستقبال الأعضاء الجدد

 وشهد المجلس في مقره بالعاصمة الجديدة، استعدادات مكثفة لاستقبال أعضاء مجلس النواب الجدد، لاستلام كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية.

 

 يشار إلى أن الأمانة العامة للمجلس انتهت أمس الإثنين من تسليم عدد ١٥٢ نائبًا من النواب السابق إعلان فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات، كارنيهات العضوية وقاموا باستيفاء كافة بيانات العضوية، ليصل إجمالي عدد النواب الذين تسلموا كارنيهات العضوية أمس وأمس الأول إلى ٣١٥ نائبًا.

 

عدد من تسلموا كارنيهات العضوية 

 وأشار المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن الأعضاء الذين تسلموا كارنيهات العضوية أمس من السابق إعلان فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات الغربية، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج.

وأكد الأمين العام أنه سيتم استقبال باقي النواب وفقًا للجدول الزمني المعلن من الأمانة العامة للمجلس طبقًا لترتيب المحافظات المحدد قانونًا، حيث سيتم اليوم الثلاثاء ٦ يناير استقبال النواب المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات بنظامي الفردي والقائمة من محافظات قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وأوضح أن الأمانة العامة للمجلس تتابع أولًا بأول تلقي النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات مرفقًا بها البيانات المسجلة لدى الهيئة للنواب الفائزين.

وأكد تلقي الأمانة العامة أمس، الاثنين، من الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج فوز ٣٥ نائبًا من الذين أجريت انتخابات الإعادة بدوائرهم يومي ٢٧، ٢٨ ديسمبر الماضي، وجاري تسجيل بيانات عضويتهم وتحديد موعد استقبالهم لتسليم كارنيهات العضوية.

