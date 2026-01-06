رئيس جامعة قنا يناقش حوكمة الوحدات الطبية المتخصصة بالمستشفيات الجامعية

18 حجم الخط

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، اجتماعا موسعا لمناقشة آليات تطبيق الحوكمة الإلكترونية بعدد من الوحدات الطبية المتخصصة بالمستشفيات الجامعية، شملت وحدة غسيل الكلى، ووحدة المناظير، ووحدة القسطرة، وذلك في إطار توجهات الجامعة نحو التحول الرقمي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

جاء ذلك بحضور الدكتور على غويل عميد كلية طب قنا، والدكتور حجاجى منصور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والمهندس على فكرى مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومديري المستشفيات الجامعية، ورؤساء الاقسام المختصة، والعديد من القيادات الإدارية بالجامعة والمستشفيات الجامعية.

تطوير النظم الإلكترونية المنظمة للعمل بجامعة قنا

تناول الاجتماع سبل تطوير النظم الإلكترونية المنظمة للعمل داخل تلك الوحدات الحيوية، بما يضمن إحكام الرقابة، ودقة تسجيل البيانات الطبية، وتنظيم قوائم الانتظار، ومتابعة معدلات التشغيل، واستهلاك المستلزمات الطبية، وربطها بمنظومة معلومات موحدة تدعم سرعة اتخاذ القرار، وتحقق أعلى درجات الشفافية والكفاءة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي أن تطبيق الحوكمة الإلكترونية في الوحدات الطبية المتخصصة يُعد أحد المحاور الأساسية لتطوير منظومة المستشفيات الجامعية، لما له من دور محوري في ضبط الأداء، وحسن إدارة الموارد، وضمان استدامة الخدمة الطبية، مشددا على أن وحدات الغسيل الكلوي والمناظير والقسطرة من أكثر الوحدات التي تتطلب نظما دقيقة ومنضبطة نظرا لطبيعة عملها وحساسية الخدمات المقدمة بها.

كما تابع رئيس الجامعة سير العمل داخل الوحدات الطبية المتخصصة، ومعدلات تقديم الخدمة للمرضى، ومدى الالتزام بالمعايير الطبية المعتمدة، وتوافر المستلزمات والأجهزة الطبية، مؤكدا أهمية المتابعة الدورية والتقييم المستمر للأداء، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة ومنتظمة تليق بالمواطنين.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الحوكمة الإلكترونية بالمستشفيات الجامعية لا تسهم فقط في تحسين جودة الرعاية الصحية، بل تمثل أيضا داعما رئيسيا لتطوير البحث العلمي، من خلال توفير قواعد بيانات دقيقة ومنظمة تتيح إجراء الدراسات الطبية، وتحليل المؤشرات الصحية، وتعزيز الدور البحثي والتعليمي للمستشفيات الجامعية إلى جانب دورها العلاجي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.