محافظات

رئيس جامعة قنا يناقش إنشاء موقع إلكتروني

محافظ قنا
محافظ قنا
عقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، اجتماعًا لمناقشة إنشاء الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة قنا، وذلك في إطار استكمال الهوية المؤسسية للجامعة وتعزيز التحول الرقمي، بحضور الدكتور عماد على عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد عمران المدير التنفيذي للمعلومات، والمهندس على فكرى مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وفريق عمل الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

مناقشة التحول الرقمى بالجامعة 

وخلال الاجتماع، ناقش رئيس الجامعة آليات تغيير نطاق الموقع الإلكتروني من جامعة جنوب الوادي إلى جامعة قنا، وإنشاء النطاق الجديد من خلال شبكة المجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن توحيد الهوية الرقمية للجامعة وتحديث بنيتها الإلكترونية وفقًا للمعايير المعتمدة.

كما تناول الاجتماع مناقشة تصميم وتطوير الموقع الإلكتروني الجديد، بما يشمل الواجهة الرئيسية للجامعة وواجهات مواقع الكليات المختلفة، مع التأكيد على أن يعكس الموقع الهوية البصرية لجامعة قنا ويقدم محتوى محدثًا وسهل الوصول للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى بحث آليات نقل المحتوى من الموقع القديم إلى موقع جامعة قنا الجديد، مع الحفاظ على البيانات والمعلومات السابقة وتنظيمها بما يضمن استمرارية الخدمات الإلكترونية وعدم تأثر المستخدمين خلال مرحلة الانتقال.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي خلال الاجتماع على أهمية الموقع الإلكتروني كواجهة رسمية للجامعة ووسيلة رئيسية للتواصل مع المجتمع الجامعي والخارجي، مشددًا على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الموقع الجديد في أقرب وقت وبأعلى معايير الجودة التقنية والمحتوى.

الهوية الرقمية الهوية البصرية الدكتور احمد عكاوى جامعة قنا جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة قنا قنا

