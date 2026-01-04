إحالة أوراق عامل للمفتي بتهمة قتل عشيقته في قنا

18 حجم الخط

أحالت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار إسلام محمد حمزة وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبداللطيف، وياسر عرفة عارف وعبد الباسط قمر الزمان إبراهيم، وحضور محمد شعبان زكريا وكيل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح فراج وأشرف خلف ومحمد صلاح العدوي، أوراق عامل لـ فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بتهمة قتل عشيقته والتخلص منها بعد حملها سفاحا.

تفاصيل الواقعة فى قنا



تعود أحداث الواقعة إلى عام 2025 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شخص في مركز الوقف، بتغيب نجلته عن المنزل منذ يومين، وتبين العثور على جثتها داخل الزراعات وأن المتهم في الواقعة عامل يدعى أحمد.أ، 29 عاما.

وبمواجهة المتهم تبين وجود علاقة غير شرعية بينه وبينها منذ فترة نتج عنها في الفترة الأخيرة حملها منه سفاحا، وأوضحت أن أهليتها بدأوا يلاحظون كبر بطنها الأمر الذي دعاهم لسؤالها عن سبب ذلك، فقامت بالإلحاح عليه للتصرف بإجهاضها من ذلك الحمل إلا أنه ضاق ذرعًا بالحاحها وخشية من افتضاح أمره فقرر التخلص منها.



واتفق معها لمقابلتها واهمًا إياها التشاور لإيجاد حل لذلك الحمل، وما أن تقابلًا بداخل الزراعات وتأكد من خلو المكان غافلها وطعنها عدة طعنات حتى تأكد من مفارقتها الحياة.

تمت إحالة القضية التي حملت رقم 4708 لسنة 2025 والتي قضت بمعاقبة المتهم بإحالة أوراقه للمفتي وتحديد دور شهر فبراير للنطق بالحكم.

