افتتاح طريق وبوابة الدخول الشرقية الجديدة لجامعة قنا

افتتح الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا أعمال تجهيز ورصف طريق وإنشاء بوابة دخول جديدة للجامعة من الناحية الشرقية، وذلك ضمن خطة الجامعة لتطوير البنية التحتية وتحسين منظومة الدخول والخروج بما يحقق أعلى معايير الأمن والسلامة والسيولة المرورية، مع مراعاة البعد الجمالي والهوية البصرية للجامعة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومظهر حضاري يليق بمكانة جامعة قنا ودورها التعليمي والمجتمعي، جاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد وائل عبدالعظيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أشرف موسى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، طروب طلبة أمين الجامعة، عبدالرازق حسين أمين الجامعة المساعد، عمداء ووكلاء الكليات، ولفيف من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة والمستشفيات الجامعية.

مشروعات جديدة بجامعة قنا

وأشار الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الى أهمية المشروع حيث يُعد الطريق الجديد محورا حيويا يربط بين جامعة قنا الحكومية، وجامعة جنوب الوادي الأهلية، والمستشفيات الجامعية، فضلا عن جامعة قنا التكنولوجية مستقبلا، كما يخدم المترددين القادمين من طريق مدينة قنا الجديدة وطريق سفاجا، بما يسهم في تخفيف الكثافات المرورية وتحقيق انسيابية الحركة، كما يأتي إنشاء البوابة والطريق كمنفذ جديد للجامعة الحكومية من الجهة الشرقية، في ظل عدم وجود مدخل سابق من هذه الناحية، الأمر الذي يمثل إضافة نوعية تسهم في تعزيز عوامل الأمن والسلامة والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة من جميع الجهات المشاركة في تنفيذ هذا المشروع، مؤكدا أن ما تم إنجازه يُعد خطوة مهمة ضمن رؤية الجامعة للتطوير الشامل، ويضاف إلى سجل إنجازاتها في مجال تحديث البنية التحتية. وأوضح سيادته أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بتحقيق معايير الأمن والسلامة، وتيسير حركة الدخول والخروج، مع الالتزام بالبعد الجمالي والهوية البصرية، بما يعكس صورة حضارية تليق بجامعة قنا ويخدم كافة منتسبيها والمجتمع المحيط بها.

