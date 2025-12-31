الاجتماع الشهري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية ومستشفيات صحة قنا

18 حجم الخط

عُقِدت مديرية الشئون الصحية، بـمحافظة قنا، الإجتماع الشهري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بقنا، والذي تناولت خلاله الدكتورة أميرة قُللي مديرة إدارة مكافحة العدوى بالمديرية آليات ترصُد تفشي أي عدوى محتملة، وسُبُل تجنبها داخل الوحدات الصحية والمستشفيات

مؤكدة على أهمية إتباع الأساليب العلمية الصحيحة في تقصي حالات العدوى وفقًا للمعايير والبروتوكولات المعتمدة.

كما ناقش الإجتماع متابعة سيرولوجي حالات الكلي داخل وحدات الغسيل الكلوي المختلفة بالمستشفيات، مع التشديد على المتابعة الدورية الدقيقة لتلك الحالات حفاظًا على سلامة المرضى والعاملين بتلك الوحدات مع العمل على الحد من انتقال العدوى داخل وحدات الغسيل الكلوي.

وقد تناول الاجتماع سُبُل رفع كفاءة فرق مكافحة العدوى من خلال وضع خطة موسعة تهدف إلى تطوير الأداء ودعم الفرق الطبية بالتدريب المستمر وتحديث آليات العمل وتعزيز الالتزام الكامل بإجراءات وسياسات مكافحة العدوى داخل جميع المنشآت الصحية.

كما ناقش الإجتماع الشهري لفرق المكافحة، عناصر الجودة داخل المنشآت الصحية وأهمية التكامل بين برامج مكافحة العدوى وتطبيق معايير الجودة بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات الصحية،وتوفير بيئة علاجية آمنة للمرضى ومقدمي الخدمة الصحية.

أبرز المعوقات التي تواجه فرق الصحة بقنا

فيما استعرض الاجتماع أهم السلبيات التي تم رصدها خلال فرق المرور الميداني لمسؤولي مكافحة العدوى على الإدارات الصحية والمستشفيات، مع عرض أبرز المعوقات التي تواجه فرق مكافحة العدوى داخل الوحدات الصحية والمستشفيات ومناقشة الخطط والإجراءات التصحيحية اللازمة لتلافي تلك السلبيات والعمل على تخطى المعوقات.

فيما أكد وكيل الوزارة أن المديرية تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز منظومة مكافحة العدوى داخل جميع المنشآت الصحية من خلال المتابعة الميدانية المستمرة ورفع كفاءة الفرق الطبية وتطبيق الإجراءات الوقائية وفقًا للمعاييير المقررة بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة للمرضى بتلك المنشآت.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد محمود صادق وكيل وزارة الصحة بقنا وحرصه على دعم منظومة مكافحة العدوى والارتقاء بجودة الخدمات الصحية داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.

