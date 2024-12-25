الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة، ورواسب الطمي في حوض التوربينات تثير القلق

ترسيبات طمي في حوض
ترسيبات طمي في حوض توربينات سد النهضة، فيتو

كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل هاني إبراهيم عن وجود رواسب طمي في حوض التوربينات في سد النهضة، وفقًا لصور الأقمار الصناعية الحديدة، واصفًا الأمر بأنه "يستدعي القلق"، حيث يحتمل ظهور الرواسب أن تكون التوربينات توقفت لفترة، وخضعت لأعمال صيانة على فترات، والسد لا يعمل به سوى 4 توربينات فقط من أصل 13 توربين.

رواسب الطمي في حوض توربينات سد النهضة

وعن موقف سد النهضة الحالي، أكد الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم أن إثيوبيا أوقفت تشغيل المفيض، الذي كانت قد فتحته يوم 19 ديسمبر الجاري، مع تمرير تدفقات من التوربينين المنخفضين، بالإضافة إلى تشغيل جزئي لتوربين واحد علوي. 

الأقمار الصناعية تكشف راوسب الطمي في حوض التوربينات، فيتو
الأقمار الصناعية تكشف راوسب الطمي في حوض التوربينات، فيتو


وقال هاني إبراهيم عن رواسب الطمي في حوض توربينات سد النهضة: "تشير أحدث صورة لتشغيل التوربينين المنخفضين وتوربين علوي بالسد الكارثي إلى وجود نسبة من الرواسب الطميية في حوض التوربينات، وفقًا لمؤشر جودة المياه في صورة الأقمار الاصطناعية سينتينل". 

وأضاف هاني إبراهيم أن "الصورة تشير إلى ألوان تتراوح بين الأخضر والبني، يشير اللون الأخضر إلى محتوى  من متوسط إلى عالٍ من الكلوروفيل " نباتات"، بينما تركيزات الرواسب ملونة باللون البني."

 وجود رواسب الطمي في حوض المفيض

وأوضح هاني إبراهيم الأمر المقلق، فقال: "على الرغم من أن تلك الرواسب تظهر عادة خلال ذروة الفيضان إلا أن ظهورها يحتمل أن تلك التوربينات توقفت بالفعل لفترة، وخضعت لأعمال صيانة لفترة وربما على فترات ايضا وهو امر يستدعي القلق، خاصة أن السد لا يعمل به أو المتاح للعمل به من توربينات فقط 4 توربينات من أصل 13 توربين."

غلق مفيض سد النهضة، فيتو
غلق مفيض سد النهضة، فيتو

وعن رواسب المفيض، قال الباحث في هاني إبراهيم إن "الصورة تظهر أيضًا وجود رواسب من الطمي في حوض المفيض، على الرغم من ارتفاع منسوب المفيض ايضا الى 625 م منسوب التشغيل وقد يكون موقف الرواسب في المفيض مرتبط بتمرير المياه في نهاية ذروة الفيضان سبتمبر الماضي."

وقف تشغيل مفيض سد النهضة

كما كشف هاني إبراهيم عن غلق إثيوبيا لمفيض سد النهضة، بعد فتحه في 19 ديسمبر الجاري، فقال: "الموقف في السد الكارثي.. تم وقف تشغيل المفيض مع تمرير تدفقات من التوربينين المنخفضين بالاضافة الى تشغيل جزئي لتوربين واحد علوي."

فتح مفيض سد النهضة في 19 ديسمبر 2024، فيتو
فتح مفيض سد النهضة في 19 ديسمبر 2024، فيتو


وأكد هاني إبراهيم أن "تغير التدفق في منسوب النهر واضح جدًا خلال تشغيل وغلق المفيض، وهو أمر يؤكد أن السد الكارثي لا ينظم التدفق، بل يؤثر بشكل كبير على أمان خزان الروصيرص، حيث يضم سدين ترابيين يتأثران بمقدار التغير في التدفق خاصة العمدي."

وتابع هاني إبراهيم "مازال منسوب البحيرة ثابت وفق مقارنة بين يومي 14 و24 ديسمبر ولم يشهد سوى تراجع بسيط جدا. تقدير منسوب البحيرة حوالي 637 م -  او اقل قليلا - بسعة في المتوسط 68.5 - 69 مليار."

وعن تشغيل توربينات سد النهضة، قال هاني إبراهيم: "سعة 69 مليار متر مكعب تكفي لتشغيل جميع التوربينات، ولكن لم يتم اضافة سوى 4 توربينات ويتم تشغيلهم من فترة لاخرى بشكل جزئي وهو امر يؤكد ان الغرض بعيد عن الكهرباء والقضاء على حمل الحطب."
 

خبير جيولوجيا يكشف تطورا جديدا في إثيوبيا اليوم يهدد بانفجار سد النهضة

خبير باليونسيف يكشف تعريفا كارثيا في بحث أمريكي بشأن سد النهضة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الباحث بالشأن الإفريقي هاني إبراهيم موقف سد النهضة توربينات سد النهضة غلق إثيوبيا لمفيض سد النهضة الموقف الحالي لسد النهضة تشغيل توربينات سد النهضة

مواد متعلقة

خبير جيولوجيا يكشف تطورا جديدا في إثيوبيا اليوم يهدد بانفجار سد النهضة

خبير باليونسيف يكشف تعريفا كارثيا في بحث أمريكي بشأن سد النهضة

بعد توقفه لأيام، خبير بالشأن الإفريقي يكشف عودة إثيوبيا لفتح مفيض سد النهضة

إثيوبيا تبدأ في تجفيف النهر، والخبراء يكشفون كارثة: أديس أبابا تغلق مفيض سد النهضة

ads

الأكثر قراءة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة، ورواسب الطمي في حوض التوربينات تثير القلق

تكليفات حاسمة من السيسي لوزير التربية والتعليم بحضور مدبولي

مرتضى منصور يطالب بحضور شاليمار الشربتلي إلى المحكمة لمواجهتها بعمر زهران

كل ما تريد معرفته عن تطبيق رسوم الهواتف المستوردة وموعد التنفيذ

رئيس الوزراء: سددنا 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر

مرتضى منصور: عمر زهران مرهق وطالبنا باخلاء سبيله لظروفه الصحية (فيديو)

مرتضى منصور: كهربا وإمام عاشور الله يرحمهم (فيديو)

مدبولي: مصر سددت 38.7 مليار دولار من الديون خلال 2024

منوعات

المزيد

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 100 ألف حبة كبتاجون في العراق

أبو ظبي تستعد لإطلاق أول خدمة سيارات أجرة طائرة في العالم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25-12-2024، احذر إثارة المشاكل مع شريك حياتك لمواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 25 - 12 - 2024

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

أحدث أسعار النحاس اليوم الأربعاء

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 25/12/2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

خضار أم فاكهة.. 7 فواكه يصنفها المصريون خضروات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلع الضرس في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة مالية

أسماء سورة التكوير وسبب نزولها وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير رؤية الإمام علي في المنام وعلاقتها بقرب الانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية