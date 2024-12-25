إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة، ورواسب الطمي في حوض التوربينات تثير القلق

كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل هاني إبراهيم عن وجود رواسب طمي في حوض التوربينات في سد النهضة، وفقًا لصور الأقمار الصناعية الحديدة، واصفًا الأمر بأنه "يستدعي القلق"، حيث يحتمل ظهور الرواسب أن تكون التوربينات توقفت لفترة، وخضعت لأعمال صيانة على فترات، والسد لا يعمل به سوى 4 توربينات فقط من أصل 13 توربين.

رواسب الطمي في حوض توربينات سد النهضة

وعن موقف سد النهضة الحالي، أكد الباحث في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم أن إثيوبيا أوقفت تشغيل المفيض، الذي كانت قد فتحته يوم 19 ديسمبر الجاري، مع تمرير تدفقات من التوربينين المنخفضين، بالإضافة إلى تشغيل جزئي لتوربين واحد علوي.

الأقمار الصناعية تكشف راوسب الطمي في حوض التوربينات، فيتو



وقال هاني إبراهيم عن رواسب الطمي في حوض توربينات سد النهضة: "تشير أحدث صورة لتشغيل التوربينين المنخفضين وتوربين علوي بالسد الكارثي إلى وجود نسبة من الرواسب الطميية في حوض التوربينات، وفقًا لمؤشر جودة المياه في صورة الأقمار الاصطناعية سينتينل".

وأضاف هاني إبراهيم أن "الصورة تشير إلى ألوان تتراوح بين الأخضر والبني، يشير اللون الأخضر إلى محتوى من متوسط إلى عالٍ من الكلوروفيل " نباتات"، بينما تركيزات الرواسب ملونة باللون البني."

وجود رواسب الطمي في حوض المفيض

وأوضح هاني إبراهيم الأمر المقلق، فقال: "على الرغم من أن تلك الرواسب تظهر عادة خلال ذروة الفيضان إلا أن ظهورها يحتمل أن تلك التوربينات توقفت بالفعل لفترة، وخضعت لأعمال صيانة لفترة وربما على فترات ايضا وهو امر يستدعي القلق، خاصة أن السد لا يعمل به أو المتاح للعمل به من توربينات فقط 4 توربينات من أصل 13 توربين."

غلق مفيض سد النهضة، فيتو

وعن رواسب المفيض، قال الباحث في هاني إبراهيم إن "الصورة تظهر أيضًا وجود رواسب من الطمي في حوض المفيض، على الرغم من ارتفاع منسوب المفيض ايضا الى 625 م منسوب التشغيل وقد يكون موقف الرواسب في المفيض مرتبط بتمرير المياه في نهاية ذروة الفيضان سبتمبر الماضي."

وقف تشغيل مفيض سد النهضة

كما كشف هاني إبراهيم عن غلق إثيوبيا لمفيض سد النهضة، بعد فتحه في 19 ديسمبر الجاري، فقال: "الموقف في السد الكارثي.. تم وقف تشغيل المفيض مع تمرير تدفقات من التوربينين المنخفضين بالاضافة الى تشغيل جزئي لتوربين واحد علوي."

فتح مفيض سد النهضة في 19 ديسمبر 2024، فيتو



وأكد هاني إبراهيم أن "تغير التدفق في منسوب النهر واضح جدًا خلال تشغيل وغلق المفيض، وهو أمر يؤكد أن السد الكارثي لا ينظم التدفق، بل يؤثر بشكل كبير على أمان خزان الروصيرص، حيث يضم سدين ترابيين يتأثران بمقدار التغير في التدفق خاصة العمدي."

وتابع هاني إبراهيم "مازال منسوب البحيرة ثابت وفق مقارنة بين يومي 14 و24 ديسمبر ولم يشهد سوى تراجع بسيط جدا. تقدير منسوب البحيرة حوالي 637 م - او اقل قليلا - بسعة في المتوسط 68.5 - 69 مليار."

وعن تشغيل توربينات سد النهضة، قال هاني إبراهيم: "سعة 69 مليار متر مكعب تكفي لتشغيل جميع التوربينات، ولكن لم يتم اضافة سوى 4 توربينات ويتم تشغيلهم من فترة لاخرى بشكل جزئي وهو امر يؤكد ان الغرض بعيد عن الكهرباء والقضاء على حمل الحطب."



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