ننتظر تعهد إثيوبيا بضخ المياه، خبير موارد مائية يوجه رسالة لترامب بشأن سد النهضة

أزمة سد النهضة، كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأرض بجامعة القاهرة، عن المطلوب من إثيوبيا بشأن سد النهضة، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب عن مشكلة سد النهضة، التي كشف فيها أن "الولايات المتحدة تعمل على حل مشكلة سد النهضة الإثيوبي بسرعة كبيرة".

رسالة إلى الرئيس الأمريكي ترامب

ووجه الدكتور نادر نور الدين رسالة إلى الرئيس الأمريكي ترامب، أكد فيها أن الحل الذي ينتظره المصريين من ترامب هو تعهد إثيوبيا بضخ حد أدنى من المياه تتدفق من السد الإثيوبي، كل عام تقترب من مثيلاتها قبل بناء السد، وهى ٥٠ مليار متر مكعب سنويًا.

تصريحات ترامب عن سد النهضة، فيتو

وقال الدكتور نادر نور الدين في رسالته الموجهة لـ الرئيس الأمريكي ترامب: "ترامب وسد النهضة، قد يسأل البعض بعد الانتهاء من بناء السد أي حل ننتظره بعد ذلك من تدخل ترامب؟! والرد أننا ننتظر أهم أمر، وهو تعهد إثيوبيا بحد أدنى من المياه تخرج من السد الإثيوبي، المقام على النيل الأزرق، كل عام تماثل أو تقترب جدًا من مثيلاتها قبل بناء السد، وهى ٥٠ مليار متر مكعب سنويًا".

مصر تحتاج نحو 50 مليار لتر مياه سنويًا

وأوضح الدكتور نادر نور الدين على أهمية تعهد إثيوبيا بأن تخرج حصة مصر نحو 50 مليار لتر مكعب من المياه سنويًا، فقال: "لأن كل دولة لابد أن تعلم يقينا مواردها المائية، حتى تخطط لاقتصادها بشكل سليم بتوزيع هذه المياه على قطاعات الإنتاج في الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي وتوليد الطاقة والحفاظ على البيئة".

تدفقات المياه من سد النهضة، فيتو

وكشف الدكتور نادر نور الدين أن إثيوبيا قدمت لمصر دراسة في 2012، بشأن تشغيل 16 توربين في سد النهضة، فقال: "وللتوضيح أثناء المباحثات المبكرة في عام ٢٠١٢، قدمت إثيوبيا لمصر دراسة توضح أنه عند تشغيل توربينات السد الستة عشر، فسيصل إلي مصر والسودان ٥٠ مليار مترًا مكعبًا سنويًا، كما كان الأمر قبل بناء السد تمامًا، وهذا يعنى أنه لتوليد الكهرباء من جميع التوربينات فسيتم سحب ٥٠ مليار من البحيرة سنويا؟!"

وتساءل الدكتور نادر نور الدين: "وماذا لو جاء الفيضان ضعيفًا في السنوات العجاف، وعندها تقل تدفقات النيل الأزرق إلي ٣٠ مليارًا فقط، وأحيانا أقل، بينما إثيوبيا تحتاج ٥٠ مليارًا لملء البحيرة وتعويض ماسحبته في العام الماضي لتوليد الكهرباء!"

اقتراح مصر بشأن تدفق مياه سد النهضة

وكشف نادر نور الدين عن اقتراح مصر بشأن تدفق مياه سد النهضة، فقال: "ولذلك اقترحت مصر أن تكتفي إثيوبيا بتوليد ٨٠٪ فقط من الكهرباء في السنوات العجاف، بسبب انخفاض منسوب البحيرة إلي ٥٥ مليارًا فقط بدلًا من ٧٥ بعد نقص تدفقات النيل الأزرق إلي ٣٠ مليارا، في السنوات العجاف، والتي قد تستمر لسبع سنوات"

بحيرة سد النهضة، فيتو

وقال الدكتور نادر نور الدين: "خدمتنا الظروف بسنوات سمان في سنوات الملء، ولكن في السنوات العجاف ينبغى لمصر أن تضمن حقها من المياه، وأن تضمن إثيوبيا حد أدنى من المياه تخرج من السد سنويًا، ولا تقل عنها باتفاقية ملزمة وموقعة، وهذا الحد يدور حول رقم ٥٠ مليارًا من النيل الأزرق وحده، فهل هذا ما يدركه ترامب وسيعمل على تحقيقه؟!"

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