خبير استراتيجى: الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية لن تتوقف حتى ضمها لإسرائيل

قال الدكتور رفعت سيد احمد، الخبير الاستراتيجى: إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، عدة قرى وبلدات فى محافظة نابلس شمال الضفة الغربية يثبت ان الاقتحامات الاسرائيلية خلال 2026 للاراضى الفلسطينية مستمر، وسيصل كامل الضفة الغربية، مبينا أن الهدف من هذه الاقتحامات هو ضمها لإسرائيل، وإرسال الفلسطينيين إلى الأردن وإقامة مستوطنات يهودية، وتصبح الضفة الغربية خالصة لهم، مؤكدا على أن هذا هو الهدف الإسرائيلى الذى لم يعد خافيا على احد.

تصريحات نتنياهو وقادة اسرائيل تكشف اننا امام مخطط كبير لضم الضفة الغربية

وأكد فى تصريح لفيتو، أن تصريحات نتنياهو وقادة إسرائيل تكشف أننا أمام مخطط كبير لضم الضفة الغربية، وجعلها أرضا إسرائيلية، وطرد الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن بما فى ذلك أبو مازن نفسه لأن دوره انتهى، وبالتالى سوف تستمر الاقتحامات والهدف هو أراضى الضفة خاصة وأنه منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993حتى اليوم هناك عشرات الاقتحامات وهناك مليون إسرائيلى فى الضفة الغربية وهذا مخطط إسرائيلى قديم.

غياب دور الوسطاء الدوليين

وكشف عن أنه ليس هناك دور للوسطاء الدوليين ولا الدول العربية، منوها أن ما جرى حول مذبحة غزة انذار للجميع الذين يسختبئون خلف الشعارات فكانت غزة خط الدفاع الأول في الضفة وبعدها ستصل اسرائيل إلى النفط العربي وسيناء والعواصم العربية لأنها اخذت ٤٠٪ من مساحة سوريا ولم يردها احد هذا واضح بعد طوفان الاقصى

المخططات الدولية لصالح إسرائيل

وأضاف إن أغلب المخططات الدولية لصالح إسرائيل هي أقوال أكثر من الأفعال على الأرض، وهو ما تسعى إسرائيل لاستغلاله لإقامة إسرائيل الكبرى، مستشهدا بما قاله "نتنياهو" منذ أيام إسرائيل تمتد من النيل للفرات وتمتد لتصل إلى حدود الكويت، وبالتالي لضرب إيران، موضحا أن التراجع هوالذى أطمع إسرائيل في الأراضي العربية وفلسطين ومطلوب إعلان أو تلويح العرب بخطة عسكرية واستخدام ورقة إيقاف التطبيع الاقتصادى وورقة التطبيع السياسي.

