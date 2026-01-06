الثلاثاء 06 يناير 2026
الحزب الناصري: الأشقاء فى غزة يعيشون مأساة إنسانية والمخطط الصهيونى هدفه تهجيرهم

عمرو رضوان
عمرو رضوان،فيتو
قال الدكتور عمرو رضوان، نائب رئيس الحزب العربي الناصري: إن الأوضاع الإنسانية بـقطاع غزة تعد مأساة إنسانية خطيرة في ظل العدوان المستمر من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين من النساء والأطفال وكبار السن.

وأوضح أن الأوضاع هناك خطيرة نتيجة استهداف الاحتلال الممنهج للبنية التحتية، والانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية، إلى جانب النقص الحاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والدواء، وهو ما يهدد حياة ملايين الفلسطينيين داخل القطاع.

حجم المعاناة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة تتزايد

وأضاف في تصريح لفيتو، أن حجم الـمعاناة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة تتزايد كلما زادت الظروف الجوية برودة وأمطار، ليعيش الغالبية العظمى منهم في خيام لا تتحمل الأمطار أو ملاجئ متهالكة لا تحمي من البرد، مبينًا أن هذا الوضع ينذر بكارثة إنسانية كبرى، خاصة وأن المخطط الإسرائيلي هو تطبيق سياسة الأرض المحروقة في قطاع غزة وتدمير كل مظاهر الخدمات والبنية التحتية وتعطيل دخول المساعدات الإنسانية لإجبار الفلسطينيين على الهجرة وترك القطاع لتنفيذ خطة بناء مستوطنات صهيونية جديدة على الأراضي الفلسطينية.

مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لمواجهة جرائم العدوان الإسرائيلي 

وواصل حديثه قائلًا: على المجتمع الدولي أن يتحرك ويتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين خاصة في ظل التعنت الإسرائيلي الذي يتحدى المواثيق والأعراف الدولية، ضاربًا عرض الحائط بالقانون الدولي، وعلى الدول العربية اتخاذ موقف موحد في الانحياز للحق الفلسطيني وإقامة دولته على حدود ما قبل يونيو 1967 مع استخدام الآليات التي بيد العرب في ممارسة ضغوطها لوقف الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

