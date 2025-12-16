مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الاستيطان وصل لمستويات غير مسبوقة بالضفة.. واتفاق غزة هش

18 حجم الخط

أكد رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن، أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بلغ مستويات غير مسبوقة، داعيًا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف جميع أنشطة المستوطنين وحماية المدنيين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن أكثر من 45 ألف فلسطيني نزحوا نتيجة عنف المستوطنين وسياسات الاحتلال.

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في غزة يحتاج إرادة دولية حقيقية

وأشار منصور إلى أن وقف إطلاق النار في غزة لن يستمر دون إرادة دولية حقيقية، مؤكدًا أن جهود الرئيس ترامب ساهمت سابقًا في وقف الحرب في غزة، لكنه شدد على أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون مستمرًا لضمان حماية المدنيين وإعادة الإعمار.

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: التزام إسرائيل بالقانون الدولي وضرورة استمرار عمل الأونروا

وقال منصور إن محكمة العدل الدولية ألزمت إسرائيل كقوة احتلال بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشددًا على أهمية استمرار عمل وكالة الأونروا في قطاع غزة وفلسطين لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

مندوب فلسطيني بالأمم المتحدة يعلن حصيلة الخسائر البشرية نتيجة الحرب الإسرائيلية

وأضاف أن أكثر من 70 ألف فلسطيني استشهدوا في قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية، وأن أكثر من 400 شهيد قتلوا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الأخير، مؤكدًا أن إسرائيل لم تلتزم بشكل كامل بوقف إطلاق النار، وهو ما يهدد استمرار الهدنة ويزيد من معاناة المدنيين.

