مصابون بنيران الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بسقوط مصابين بنيران الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

عدد ضحايا خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 11 أكتوبر 2025 إلى 420 شهيدًا و1184 مصابًا.

وكان مجمع ناصر الطبي، أكد صباح اليوم الأحد، استشهاد شخص بنيران قوات الاحتلال داخل مناطق انتشارها جنوب شرقي خان يونس في غزة.

نصف سكان غزة بحاجة إلى الإيواء

وقال مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إن ما يقدر بنحو مليون شخص، أو نصف عدد سكان قطاع غزة، ما زالوا بحاجة ماسة إلى مساعدة في الإيواء.

ظروف الشتاء القاسية

وأفاد المكتب بأن الحاجة إلى المساعدة في توفير المأوى لا تزال مستمرة، على الرغم من قيام العاملين في المجال الإنساني بتوزيع آلاف الخيام ومئات الآلاف من القماش المشمع وغيرها من المواد في جميع أنحاء القطاع منذ وقف إطلاق النار.

ونقل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قوله: إن العاملين في المجال الإنساني في غزة يواصلون مساعدة الأسر الأكثر ضعفًا، حيث تترك ظروف الشتاء القاسية مئات الآلاف من الفلسطينيين يكافحون في خيام مؤقتة تضررت بسبب الأمطار والرياح وأمواج مياه البحر.

ويواجه شركاء الأمم المتحدة العاملون في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة تحديات في إدارة النفايات الصلبة مع اتساع الفجوة بين الكمية المجمعة والمتراكمة، بسبب عدم القدرة على الوصول إلى مدافن النفايات والبنية التحتية المتضررة ونقص الوقود، حسبما ذكر مكتب المتحدث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.