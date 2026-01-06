القاهرة تستضيف كأس العالم للجمباز الفني أبريل المقبل

18 حجم الخط

الجمباز، وقع اختيار مسئولي اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، على صالة 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة، لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني، خلال الفترة من 3 وحتى 6 أبريل المقبل.

القاهرة تستضيف كأس العالم للجمباز الفني

ومن المتوقع أن تشهد بطولة كأس العالم للجمباز الفني، مشاركة عدد كبير من الدول والمنتخبات، ستتحدد بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

وتحظى سلسلة بطولات كأس العالم للجمباز الفني بالقاهرة، باهتمام عدد كبير من الدول والمنتخبات، وبات مقصدا رئيسيا لجميع النجوم حول العالم.

وعلى جانب آخر، يخوض المنتخب الوطني استعدادات قوية للمشاركة في بطولة كأس العالم للجمباز الفني، من أجل تقديم إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازات الجمباز المصري.

إنجاز كأس العالم للجمباز الفني 2025

وحصد الجمباز المصري 5 ميداليات متنوعة خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت عام 2025 بالقاهرة.

وجاءت ميداليات المنتخب الوطني بواقع ذهبية لعمر العربي على جهاز المتوازي، وبرونزية على جهاز الحلق، فيما حصدت جنى محمود ذهبية جهاز الحركات الأرضية، أما جودي عبدالله فحصلت على برونزيتي جهاز حصان القفز وجهاز المتوازي.

جمعية عمومية ناجحة لاتحاد الجمباز

ومؤخرا عقدت الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري للجمباز للموسم الرياضي 2024-2025، اجتماعا هاما بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

وقدّم الدكتور إيهاب أمين عيسوي، رئيس الاتحاد المصري للجمباز، وأعضاء مجلس الإدارة عرضًا تفصيليًا شمل جميع بطولات موسم 2024-2025، إضافة إلى الدورات المحلية والدولية، والاستضافات الدولية، والإنجازات الخارجية التي حققها المنتخب الوطني، وذلك بحضور الأندية ذات الحق في المشاركة بالجمعية العمومية.

وتابعت الجمعية فعالياتها وسط تعاون وتفاعل مثمر بين مجلس إدارة الاتحاد والأندية المشاركة، مع الإشادة بالجهود المبذولة في تنظيم البطولات المحلية، وتحقيق النتائج الدولية المتميزة، وكذلك استمرار الدورات التدريبية التي تُسهم في تطوير اللاعبين والمدرّبين المصريين.

