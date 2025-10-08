4500 لاعبة في كأس مصر للجمباز الفني تحت 7 سنوات

الجمباز، تنطلق يوم الجمعة المقبل، منافسات بطولة كأس مصر للجمباز الفني آنسات تحت 7 سنوات، على صالة نادي مدينة نصر، بمشاركة عدد كبير من الأندية والهيئات المسجلة ضمن نشاطات الاتحاد المصري.

وكشف اتحاد الجمباز النقاب عن حجم المشاركة في البطولة، والتي وصلت إلى 4500 لاعبة يمثلون كافة الأندية والهيئات على مستوى الجمهورية، وهو عدد كبير يمثل ارتفاع ملحوظ وغير مسبوق في نسب المشاركة.

لاعبات الجمباز، فيتو

ويحظى الجمباز المصري بحجم مشاركة ضخم مقارنة بالفترات الماضية، حيث تشهد بطولاته المحلية مشاركة أعداد كبيرة وضخمة في كافة فروع اللعبة سواء جمباز فني أو جمباز إيقاعي أو أيروبيك وترامبولين.

ويعمل مسئولو اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، على تعزيز قاعدة المشاركة في بطولات الموسم المحلي، من أجل صناعة جيل من اللاعبين لتمثيل المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.