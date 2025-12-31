ميداليات عالمية وإنجازات تاريخية للجمباز المصري في 2025

18 حجم الخط

الجمباز، نجح الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، عدد كبير من الإنجازات والنجاحات في عام 2025، أبرزها حصد ميداليات عالمية وتنظيم عدد كبير من البطولات الدولية.

بطولات دولية بمواصفات أولمبية

وشهد عام 2025، قيام الاتحاد المصري للجمباز باستضافة 4 بطولات دولية، وهي بطولة كأس العالم للجمباز الفني وبطولة الفراعنة للجمباز الفني وبطولة الفراعنة للجمباز الإيقاعي والبطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي 2025.

دورات تدريبية للمدربين

كما قام اتحاد الجمباز بتنظيم عدد كبير من الدورات الدولية تحت إشراف الاتحاد الدولي من أجل مواكبة التطور في قوانين اللعبة، والارتقاء بالمستوى الفني والتقني وإعداد نخبة من المدربين واللاعبين.

ونظم اتحاد الجمباز عدد من الدورات أبزرها، الدورة التدريبية من المستوى الأول لمدربي الجمباز الإيقاعي، والدورة التدريبية من المستوى الثالث وهو المستوى الأعلى لجمباز الأيروبيك.

إنجازات عالمية

وعلى مستوى الإنجازات الفنية، نجح منتخب الجمباز في تحقيق إنجاز تاريخي بكل المقاييس، من خلال حصد 5 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيات و3 برونزيات في بطولة كأس العالم للجمباز الفني 2025.

وجاءت ميداليات المنتخب الوطني بواقع ذهبية لعمر العربي على جهاز المتوازي، وبرونزية على جهاز الحلق، فيما حصدت جنى محمود ذهبية جهاز الحركات الأرضية، أما جودي عبدالله فحصلت على برونزيتي جهاز حصان القفز وجهاز المتوازي.

تألق الناشئين

وعلى مستوى الناشئين، حقق منتخب الجمباز الإيقاعي إنجاز تاريخي في بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في مدينة صوفيا ببلغاريا، من خلال فوز فريدة بهنس بالمركز الثاني والميدالية الفضية في أداة الصولجان، وفوز لينا حليقة بالمركز الثاني والميدالية الفضية في أداة الشريط.

نجاحات مبهرة

كما سجل اتحاد الجمباز أيضا نجاح من نوع خاص، بعد إقامة بطولة كأس العالم للجمباز الفني 2025، لأول مرة على بوديوم مطابق للمواصفات الأولمبية، وهو ما منح البطولة مذاق خاص ونال إشادة جميع المشاركين.

وواصل اتحاد الجمباز إبهار الجميع، من خلال إقامة منافسات بطولة الجمهورية لأول مرة أيضا على بوديوم مطابق للمواصفات الأولمبية، وهو ما ساهم بشكل كبير في تألق اللاعبين وكان له أثر إيجابي على نفوس جميع المشاركين.

وشهدت أيضا بطولات الموسم المحلي للجمباز في مختلف فروعه، زيادات غير مسبوقة في أعداد اللاعبين واللاعبات في جميع المراحل العمرية، وهو ما يدلل بشكل واضح على اتساع قاعدة المشاركة واكتساب رياضة الجمباز شعبية كبيرة بفضل مجهودات الاتحاد المصري.

تكريم الأبطال

وأخيرا، حرص اتحاد الجمباز على تكريم أبطاله وبطلاته وتوجيه شكر من نوع خاص لأولياء الأمور، من خلال حفل ضخم أقيم في أحد الفنادق بالقاهرة، وحضره الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وشهد تكريم جميع الأبطال والبطلات أصحاب الإنجازات والميداليات.

