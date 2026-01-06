الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

صندوق النقد: إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر خلال 6 أسابيع

محمد معيط
محمد معيط
18 حجم الخط

كشف المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، محمد معيط، عن مصير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر.

المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر 

وتوقع معيط، أن يناقش المجلس التنفيذي للصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، بحسب CNBC عربية.

وأوضح، أن ذلك يأتي بعد الانتهاء من عدد من الإجراءات الداخلية داخل الصندوق، ما يمهد لصرف شريحتين من القرض بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار.

سبب زيادة معدلات الدين

وأضاف معيط أن تحرير سعر الصرف كان سببا رئيسيا في زيادة معدلات الدين، حيث ارتفع الدين الخارجي للموازنة بنحو 2.6 تريليون جنيه منذ عام 2022.

حماية الفئات الأكثر احتياجا

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي لا تتضمنان فرض أعباء جديدة على المواطن، مشددا على أن الدولة حريصة على حماية الفئات الأكثر احتياجا ومراعاة البعد الاجتماعي في مختلف السياسات الاقتصادية. 

دعم مسار الإصلاحات الهيكلية

أوضح مدبولي، أن الاتفاق مع الصندوق يركز على دعم مسار الإصلاحات الهيكلية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، بما ينعكس على تحسين مؤشرات النمو وزيادة معدلات التشغيل.

تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية، بما يضمن عدم تأثر المواطنين بإجراءات الإصلاح، مؤكدًا أن الدولة تتابع بشكل مستمر انعكاسات أي قرارات اقتصادية على مستوى معيشة المواطنين.

txt

منير فخري عبد النور: مرحلة ما بعد صندوق النقد تتطلب حكومة حازمة

txt

وزير المالية يكشف أسباب نجاح مراجعة صندوق النقد الدولي الأخيرة

وأضاف رئيس الوزراء أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، مع الالتزام الكامل بعدم تحميل المواطن أية أعباء إضافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صندوق النقد صندوق النقد الدولي المراجعات الخاصة بمصر سعر الصرف معدلات الدين الدين الخارجي تحرير سعر الصرف

مواد متعلقة

مدبولي: لا أعباء جديدة على المواطن في المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي

معيط: مصر تحصل على 2.4 مليار دولار مع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

الأكثر قراءة

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

السيسى يهنئ البابا تواضروس وأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

برفقة أسرتها، رانيا يوسف في رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

صندوق النقد: إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر خلال 6 أسابيع

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف دفعة واحدة والطماطم تقفز إلى 14 جنيها بسوق الجملة

ماسكات طبيعية مرطبة قبل النوم، لبشرة نضرة صباحا

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد للكب والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسيرة عالم أزهري جريء، محطات بارزة في حياة الدكتور موسى شاهين لاشين

أصلها وحكمها والقول الفصل في توقيتها، كل ما تريد معرفته عن معجزة الإسراء والمعراج

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض والتعافي بعد فترة

المزيد
الجريدة الرسمية