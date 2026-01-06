صندوق النقد: إقرار المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر خلال 6 أسابيع

18 حجم الخط

كشف المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، محمد معيط، عن مصير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر.

المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر

وتوقع معيط، أن يناقش المجلس التنفيذي للصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، بحسب CNBC عربية.

وأوضح، أن ذلك يأتي بعد الانتهاء من عدد من الإجراءات الداخلية داخل الصندوق، ما يمهد لصرف شريحتين من القرض بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار.

سبب زيادة معدلات الدين

وأضاف معيط أن تحرير سعر الصرف كان سببا رئيسيا في زيادة معدلات الدين، حيث ارتفع الدين الخارجي للموازنة بنحو 2.6 تريليون جنيه منذ عام 2022.

حماية الفئات الأكثر احتياجا

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي لا تتضمنان فرض أعباء جديدة على المواطن، مشددا على أن الدولة حريصة على حماية الفئات الأكثر احتياجا ومراعاة البعد الاجتماعي في مختلف السياسات الاقتصادية.

دعم مسار الإصلاحات الهيكلية

أوضح مدبولي، أن الاتفاق مع الصندوق يركز على دعم مسار الإصلاحات الهيكلية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، بما ينعكس على تحسين مؤشرات النمو وزيادة معدلات التشغيل.

تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية، بما يضمن عدم تأثر المواطنين بإجراءات الإصلاح، مؤكدًا أن الدولة تتابع بشكل مستمر انعكاسات أي قرارات اقتصادية على مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، مع الالتزام الكامل بعدم تحميل المواطن أية أعباء إضافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.