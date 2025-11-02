الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

معيط: مصر تحصل على 2.4 مليار دولار مع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

محمد معيط، المدير
محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي

أعلن محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية والمالديف، أن مصر قد تحصل على 2.4 مليار دولار، مع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه البلاد.

وأضاف معيط، وفقا لما نقلته "العربية Business"، أنه من الممكن أن تحصل مصر على مبلغ إضافي قدره 274 مليون دولار في حال اجتيازها بنجاح مراجعة الصلابة والمرونة المالية.

بحضور زياد بهاء الدين والجبالي، الصحفيين تنظم ندوة عن برنامج صندوق النقد

توافق إيجابي مع صندوق النقد.. استعدادات لمراجعة جديدة ووثيقة ملكية الدولة تفتح الطريق أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص

يأتي هذا الإعلان في إطار متابعة تنفيذ اتفاق الصندوق مع مصر، مما يعكس تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي ويفتح الباب أمام تدفقات مالية جديدة تدعم الاستقرار المالي في البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صندوق النقد صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي مراجعة الصلابة والمرونة المالية المراجعتين الخامسة والسادسة معيط الاستقرار المالي

مواد متعلقة

توافق إيجابي مع صندوق النقد.. استعدادات لمراجعة جديدة ووثيقة ملكية الدولة تفتح الطريق أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص

بحضور زياد بهاء الدين والجبالي، الصحفيين تنظم ندوة عن برنامج صندوق النقد

الأكثر قراءة

إصابة خوان بيزيرا، الزمالك يحافظ علي تقدمه أمام طلائع الجيش بعد مرور نصف ساعة

السيسي يطالب بالبناء على نتائج قمة شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة

الزمالك يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق قبل السوبر المصري

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شاب على سيدة بالفيوم

رئيس ألمانيا مهنئا السيسي بافتتاح المتحف الكبير: يعكس عظمة تاريخكم ومكانة مصر الراسخة

أول تعليق من آداب القاهرة على اختراق موقعها الرسمي

قبل السوبر المصري، الزمالك يتخطى طلائع الجيش بثلاثية ويتقدم لوصافة الدوري الممتاز

تحت أنظار مصطفى محمد، تعادل سلبي بين نانت وميتز في الشوط الأول

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يصبح تحديد جنس المولود محرمًا؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

من تفسير محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة التكاثر وسبب نزولها

هل يجوز إجراء عمليات التجميل شرعًا؟ دار الإفتاء توضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية