معيط: مصر تحصل على 2.4 مليار دولار مع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

أعلن محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية والمالديف، أن مصر قد تحصل على 2.4 مليار دولار، مع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه البلاد.

وأضاف معيط، وفقا لما نقلته "العربية Business"، أنه من الممكن أن تحصل مصر على مبلغ إضافي قدره 274 مليون دولار في حال اجتيازها بنجاح مراجعة الصلابة والمرونة المالية.

يأتي هذا الإعلان في إطار متابعة تنفيذ اتفاق الصندوق مع مصر، مما يعكس تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي ويفتح الباب أمام تدفقات مالية جديدة تدعم الاستقرار المالي في البلاد.

