مدبولي: لا أعباء جديدة على المواطن في المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي لا تتضمنان فرض أعباء جديدة على المواطن، مشددًا على أن الدولة حريصة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا ومراعاة البعد الاجتماعي في مختلف السياسات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح أن الاتفاق مع الصندوق يركز على دعم مسار الإصلاحات الهيكلية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، بما ينعكس على تحسين مؤشرات النمو وزيادة معدلات التشغيل.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية، بما يضمن عدم تأثر المواطنين بإجراءات الإصلاح، مؤكدًا أن الدولة تتابع بشكل مستمر انعكاسات أي قرارات اقتصادية على مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء أن التعاون مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، مع الالتزام الكامل بعدم تحميل المواطن أية أعباء إضافية.

