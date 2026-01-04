التحقيقات تكشف سبب حريق شقة بالسلام

18 حجم الخط

كشفت تحقيقات نيابة السلام سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السلام في القاهرة وأسفر عن مصرع شخص وأضافت التحقيقات أن المدفأة هي السبب.

وكانت النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية في أحد المباني بحي السلام، وعلى الفور انتقلت الدوريات الأمنية وفرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث تبين تصاعد كثيف للأدخنة وألسنة اللهب من داخل الشقة.

وباشرت فرق الإطفاء أعمالها باستخدام المعدات اللازمة، وتمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة، حفاظًا على سلامة قاطني المبنى.

ونجحت الإدارة العامة للحماية المدنية في السيطرة على الحريق وتم نقل جثة المتوفي إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

أنواع الحرائق وكيفية التعامل كل نوع

الحرائق التي تحدث في المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والملابس والمطاط وبعض أنواع البلاستيك، ومن أفضل مواد الإطفاء التي تستخدم لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي الماء، كذلك بعض طفايات البودرة الجافة.

الحرائق التي تحدث في المواد السائلة مثل بنزين السيارات، الكيروسين، المذيبات، الكحوليات، ومن أفضل مواد الإطفاء المستخدمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي: الرغاوي، ثاني أكسيد الكربون، الهالون، البودرة، ولا يفضل استخدام الماء لمكافحة هذا النوع من الحرائق، حيث يتسبب في زيادة انتشار الحريق.

