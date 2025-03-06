القاهرة تعرفها وتحمل مفاجآت للجميع، خالد عكاشة يكشف سر الاتصالات السرية بين حماس وأمريكا

كشف خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن سر الاتصالات السرية الثنائية المباشرة التي حدثت بين حركة حماس والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن هذه الاتصالات أصابت الاحتلال الإسرائيلي بالصدمة، لكنها لم تهز للمفاوض المصري شعرة.

الاتصالات السرية بين حماس وأمريكا تصدم إسرائيل

وأكد خالد عكاشة أن فريق التفاوض المصري لا يقتصر دوره على الوساطة الثلاثية، لكن دوره أبعد من ذلك بكثير جدًا، مشيرًا إلى أنه لدى القاهرة القائمة الكاملة للملفات التي يناقشها الجانبين، والتي تحمل العديد المفاجآت، للعواصم والدوائر المعنية وللفلسطينيين.

إتصالات سرية بين واشنطن وحماس، فيتو



وقال عكاشة، عبر حسابه على منصة "أكس"، عن الاتصالات السرية بين حماس وأمريكا: "القضية الفلسطينية.. الولايات المتحدة.. حماس.. الاتصالات السرية، الثنائية المباشرة.. بين الولايات المتحدة وحركة حماس ربما فاجأت الجميع، حتى الإسرائيليين الذين كتموا دهشتهم وغضبهم الساحق، والتزموا صمت القبور أمام الإعلان الأمريكي."

وأشار إلى أن "الطرف الوحيد الذي لم تهتز له شعره.. هو الجانب المصري.. الذي يعمل وفده التفاوضي، وهو مدرك عن يقين أنه يتحرك في غابة مزدحمة بالذئاب والضباع، والحيات التي تتحرك حول الأقدام وتحت الموائد طوال الوقت."

القاهرة لديها القائمة الكاملة وتحمل مفاجآت للجميع



وعن مهمة الجانب المصري في التفاوض، قال خالد عكاشة: "مهمة وصراع شرس، الخطوة الواحدة فيها تحتاج إلى آلاف الحسابات، وكي تصيب هدفها عليها أن تعبر وتتوقع كافة تلك المزالق، في المتر المربع الواحد".



وأكد عكاشة أن "فريق العمل المصري لا يقتصر دوره على فعل الوساطة الثلاثية.. بل يتجاوز لأبعد من ذلك بكثييييير، كي يظل طوال الوقت منتصرًا للأمن القومي المصري قبل أي شيء."

اتصالات إدارة أوباما وحماس تصيب الاحتلال بالصدمة، فيتو

وكشف خالد عكاشة عن سر عدم اندهاش مصر من التباحث الثنائي بين حماس وأمريكا، قائلا: "مصر اليوم وهي تتأمل دهشة وصدمة الآخرين، تعلم أن الأمر ليس قاصرًا على التباحث في إمكانية الإفراج عن المحتجزين الأمريكيين، رغم أنهم بند مهم على لائحة التفاوض الجانبي، فلدى القاهرة القائمة الكاملة التي يناقشها الجانبين.. والتي تحمل عديد المفاجآت، للعواصم والدوائر المعنية، وقبلهم لجمهور المراقبين من الفلسطينيين..وغيرهم.".

مباحثات مباشرة بين واشنطن وحماس

الجدير بالذكر أن البيت الأبيض أكد، أمس الأربعاء، إجراء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مباحثات مباشرة مع حركة حماس، بعد انتشار تسريبات عبر وسائل الإعلام الأمريكي والعبرية عن إجراء هذه المباحثات السرية.

وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في مؤتمر صحفي: "إن الإدارة الأمريكية أجرت مباحثات مباشرة مع حماس، وإن المحادثات مستمرة".

إدارة ترامب تجري اتصالات سرية مع حماس، فيتو



وأكدت ليفيت أنه "عندما يتعلق الأمر بالمفاوضات التي يتم الإشارة إليها أولا وقبل كل شيء، فإن المبعوث الخاص الذي شارك في تلك المفاوضات لديه السلطة لذلك".

وأشارت إلى أنه تم استشارة الاحتلال الإسرائيلي، ومع أنها لم تحدد، نطاق المباحثات، لكنها أنها أكدت أن الحوار والتحدث مع جميع الأشخاص في أنحاء العالم ضرورة لتحقيق أفضل مصالح للشعب الأميركي".

وأضافت "ذلك ما أكده الرئيس ترامب، الذي يعتقد أن ذلك "جهد بحسن نية للقيام بما هو صحيح للشعب الأميركي".

جاء هذا في الوقت الذي أعلن مكتب رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، أنه كان على علم بإجراء واشنطن محادثات مباشرة مع حماس، وإن إسرائيل أعربت للأميركيين عن رأيها بشأن هذه المباحثات.

في المقابل، أكدت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، نقلًا عن مصدر خاص بها وصفته بأنه مطلع، قوله: إن "إسرائيل قلقة للغاية من المحادثات المباشرة لإدارة ترامب مع حماس".

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