الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مخابز المنصورة للتأكد من جودة الخبز ووصول الدعم لمستحقيه

محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في جولة علي المخابز، فيتو
18 حجم الخط

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، المخابز بـ مدينة المنصورة، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من الالتزام بالضوابط والمعايير المعمول بها.

محافظ الدقهلية يتفقد المخابز بمدينة المنصورة 

واطمأن المحافظ خلال جولته على سير العمل داخل المخبز، ومدى الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة لـ رغيف الخبز المدعم، كما تابع جودة الإنتاج وانتظام تقديم الخدمة للمواطنين، والتقى بعدد من المترددين على المخبز، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة.

الرقابة والمتابعة على المخابز لضمان وصول رغيف الخبز المدعم للمواطنين

وأكد المحافظ على أهمية استمرار الرقابة والمتابعة الدورية لـ المخابز لضمان وصول رغيف الخبز المدعم للمواطنين بالمواصفات المطلوبة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والنظافة العامة.

وأشار المحافظ إلى أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة لمختلف القطاعات الخدمية، بهدف تحسين مستوى الأداء وضمان تقديم خدمات جيدة تلبي احتياجات المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات المواطن الالتزام بالاشتراطات الصحية الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية النظافة العامة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مستوى الخدمات المقدمة مدينة المنصورة محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

بسبب خلافات سابقة، التحقيق مع متهمين بإطلاق عيار ناري على تاجر أسماك بالدقهلية

قوات الاحتلال تقتحم قرى وبلدات فى نابلس بالضفة الغربية

رئيس القومي لحقوق الإنسان: غرفة متابعة الانتخابات قدمت صياغة عملية للمتابعة المستقلة

اتحاد الكرة يسعى لإنهاء تأشيرة سفر محمد حمدي للعلاج في ألمانيا

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف دفعة واحدة والطماطم تقفز إلى 14 جنيها بسوق الجملة

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

ماسكات طبيعية مرطبة قبل النوم، لبشرة نضرة صباحا

بالأسماء، تعيين قيادات جديدة بجامعة القاهرة

تجديد حبس 4 عاطلين بتهمة غسل 40 مليون جنيه حصيلة التهرب الضريبي بالقاهرة

5970 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

عودة حركة المرور لطبيعتها بعد حريق تريلا بطريق إسكندرية الصحراوي.. وسيارة تنهي حياة طالب بشبرا

جنوح سفينة تركية في مضيق كيرتش بالبحر الأسود

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أصلها وحكمها والقول الفصل في توقيتها، كل ما تريد معرفته عن معجزة الإسراء والمعراج

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض والتعافي بعد فترة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية