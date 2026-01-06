محافظ الدقهلية يتفقد مخابز المنصورة للتأكد من جودة الخبز ووصول الدعم لمستحقيه

18 حجم الخط

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، المخابز بـ مدينة المنصورة، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من الالتزام بالضوابط والمعايير المعمول بها.

محافظ الدقهلية يتفقد المخابز بمدينة المنصورة

واطمأن المحافظ خلال جولته على سير العمل داخل المخبز، ومدى الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة لـ رغيف الخبز المدعم، كما تابع جودة الإنتاج وانتظام تقديم الخدمة للمواطنين، والتقى بعدد من المترددين على المخبز، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمة.

الرقابة والمتابعة على المخابز لضمان وصول رغيف الخبز المدعم للمواطنين

وأكد المحافظ على أهمية استمرار الرقابة والمتابعة الدورية لـ المخابز لضمان وصول رغيف الخبز المدعم للمواطنين بالمواصفات المطلوبة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية والنظافة العامة.

وأشار المحافظ إلى أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة لمختلف القطاعات الخدمية، بهدف تحسين مستوى الأداء وضمان تقديم خدمات جيدة تلبي احتياجات المواطنين.

