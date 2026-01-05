الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات تموينية على المخابز والأسواق بكفرالشيخ

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي المخابز والأسواق بكفرالشيخ
18 حجم الخط

تمكنت حملات مديرية التموين بكفر الشيخ، على المخابز والأسواق لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والالتزام بالإعلان عن الأسعار مع تشديد الرقابة على الأنشطة التموينية المختلفة ومراقبة الالتزام بالمواصفات والمقاييس، من تحرير 124 محضرًا تموينيًا متنوعًا.

وأكد المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أن الحملات أسفرت عن تحرير 124 محضرًا متنوعًا، شملت المخابز والأسواق، لضبط الأسعار ومكافحة المخالفات وحماية المستهلك، فحررت الحملات 84 محضر مخالفة للمخابز، منها  45 محضر نقص وزن الخبز، و10 محاضر عدم نظافة المخبز، و10 محاضر مواصفات، و7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و5 محاضر عدم إعطاء بون صرف، و4 محاضر لتوقف المخابز عن العمل، وتحرير  محاضر  عدم صلاحية الميزان وغياب مدير مسئول ومخالفة تصرف واحدة.

وأضاف الهابط، كما حررت الحملة 40 محضرًا متنوعًا،  منها عدم إعلان عن الأسعار ومزاولة النشاط بدون ترخيص لمحل بقالة، برقم 234 و235 لسنة 2026، وتحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لسوبر ماركت رقم 242 لسنة 2026، ومحضر لعدم وجود شهادة صحية لمحل بقالة ألبان رقم 243 لسنة 2026، وتحرير محاضر غلق أثناء مواعيد العمل الرسمية لتجار تموينيين، إضافة لمخالفات عدم إعلان عن الأسعار وعدم وجود سجل تفتيش لتجار التموين. 

وفي مركز دسوق تم ضبط 4 أفران غاز بدون فواتير في معرض أجهزة كهربائية، و10 كجم بن بدون بيانات، و40 متر قماش بدون فواتير، و5 كجم لحم بلدي ذُبح خارج السلخانة، و20 كجم زيت بدون بيانات في مصنع حلويات، كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحل بقالة، مما يعكس جهود الرقابة على مختلف الأنشطة التجارية، وضبط 15 كيلو لحوم متنوعة مجهولة المصدر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانشطة التموينية بمحافظة كفر الشيخ وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ

مواد متعلقة

تموين الفيوم تشن حملة مكبرة على محطات تعبئة البوتاجاز

الأكثر قراءة

أمم إفريقيا، منتخب مصر يتعادل سلبيًا أمام بنين في الشوط الأول (صور)

أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين منتخب مصر وبنين بعد مرور 15 دقيقة

مصر وبنين يتجهان للوقت الإضافي بعد التعادل 1/1

مأساة في حلوان، وفاة طفلتين وإصابة الثالثة في حريق بشقة سكنية

بمشاركة 10 دول، إعلان تفاصيل الدورة الـ16 من مهرجان المسرح العربي

السيسي ووزير خارجية السعودية يؤكدان ضرورة التوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة (صور)

منتخب مصر يكشف طبيعة إصابة محمد حمدي أمام بنين

نشاط الرئيس اليوم، رسائل مهمة لوزير الخارجية السعودي وتكليفات حاسمة للحكومة (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة ميلاد السيد المسيح كما وردت في القرآن الكريم

ما فضل الصيام في شهر رجب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز إعادة الصلاة عند الشك في عدد الركعات؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية