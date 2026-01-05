حملات تموينية على المخابز والأسواق بكفرالشيخ

18 حجم الخط

تمكنت حملات مديرية التموين بكفر الشيخ، على المخابز والأسواق لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والالتزام بالإعلان عن الأسعار مع تشديد الرقابة على الأنشطة التموينية المختلفة ومراقبة الالتزام بالمواصفات والمقاييس، من تحرير 124 محضرًا تموينيًا متنوعًا.

وأكد المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أن الحملات أسفرت عن تحرير 124 محضرًا متنوعًا، شملت المخابز والأسواق، لضبط الأسعار ومكافحة المخالفات وحماية المستهلك، فحررت الحملات 84 محضر مخالفة للمخابز، منها 45 محضر نقص وزن الخبز، و10 محاضر عدم نظافة المخبز، و10 محاضر مواصفات، و7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و5 محاضر عدم إعطاء بون صرف، و4 محاضر لتوقف المخابز عن العمل، وتحرير محاضر عدم صلاحية الميزان وغياب مدير مسئول ومخالفة تصرف واحدة.

وأضاف الهابط، كما حررت الحملة 40 محضرًا متنوعًا، منها عدم إعلان عن الأسعار ومزاولة النشاط بدون ترخيص لمحل بقالة، برقم 234 و235 لسنة 2026، وتحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لسوبر ماركت رقم 242 لسنة 2026، ومحضر لعدم وجود شهادة صحية لمحل بقالة ألبان رقم 243 لسنة 2026، وتحرير محاضر غلق أثناء مواعيد العمل الرسمية لتجار تموينيين، إضافة لمخالفات عدم إعلان عن الأسعار وعدم وجود سجل تفتيش لتجار التموين.

وفي مركز دسوق تم ضبط 4 أفران غاز بدون فواتير في معرض أجهزة كهربائية، و10 كجم بن بدون بيانات، و40 متر قماش بدون فواتير، و5 كجم لحم بلدي ذُبح خارج السلخانة، و20 كجم زيت بدون بيانات في مصنع حلويات، كما تم تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحل بقالة، مما يعكس جهود الرقابة على مختلف الأنشطة التجارية، وضبط 15 كيلو لحوم متنوعة مجهولة المصدر.

