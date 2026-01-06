بسبب خلافات سابقة، التحقيق مع متهمين بإطلاق عيار ناري على تاجر أسماك بالدقهلية

18 حجم الخط

بدأت نيابة منية النصر بمحافظة الدقهلية التحقيق مع شخصين متهمين بإطلاق عيار ناري على تاجر أسماك بسوق قرية الرياض التابعة لـ مركز منية النصر، على إثر خلافات سابقة ومشادة كلامية بينهم.

حيث أُصيب تاجر أسماك بطلق نارى بذراعه الأيمن خلال مشادة كلامية مع شخصين بسوق قرية الرياض التابعة لمركز منية النصر، في محافظة الدقهلية، بسبب خلافات سابقة.

ضبط شخصين أصابا تاجر أسماك بطلق ناري في الدقهلية

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بإصابة شخص بـ طلق نارى بسوق قرية الرياض.

وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين إصابة شخص يدعى محمد محمد إبراهيم أحمد، ويبلغ من العمر 35 سنة، مقيم بقرية الرياض، وشهرته «بوكشة»، بطلق نارى فى الذراع الأيمن.

وبالفحص والتحريات وسؤال المصاب، اتهم شخصين هما «على ع. ال»، و«أيمن أ. ب»، بإطلاق عيار نارى عليه، جراء نشوب مشادة نشبت بينهما أثناء تواجده أمام فرش الاسماك الخاص به، على إثر خلافات وقعت بينهم قبل يومين من الحادث.

وتمكنت قوة من مباحث مركز شرطة منية النصر من ضبط المتهمين، وبحوزتهما السلاح المستخدم فى الواقعة، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة.

