الأربعاء 30 يوليو 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يحيل رئيس قرية نيدة للتحقيق لسوء مستوى النظافة العامة

أجرى اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، جولة ميدانية مفاجئة شملت عددًا من الشوارع والمناطق بحي شرق سوهاج وأخميم، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات، وحرصه على ضبط الشارع وتحسين البيئة العامة للمواطنين، رافقه خلال الجولة كل من علي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، وعلي لطفي رئيس حي شرق.
محافظ سوهاج يتفقد شوارع خلف الجامعة ويحيل رئيس قرية نيدة للتحقيق لسوء مستوى النظافة  

وتفقد المحافظ خلال الجولة شارع خلف الجامعة وشارع الترعة المردومة ومنطقة القاعات، حيث تلاحظ له عددًا من المخالفات، ووجّه برفع مستوى النظافة ورفع الإشغالات من أمام المحلات، والمقاهي التي تفترش الأرصفة، مشددا على سرعة طرح أماكن انتظار السيارات أمام منطقة القاعات، ومنع وقوف السيارات بشكل عشوائي، لتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية.

إحالة رئيس قرية نيدة للتحقيق، نظرًا لوجود العديد من الإشغالات وتدني مستوى النظافة

وقرر المحافظ إحالة رئيس قرية نيدة للتحقيق، نظرًا لوجود العديد من الإشغالات وتدني مستوى النظافة، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما وجه برفع جميع الإشغالات من أمام المنازل والأرصفة، والعمل على تحسين مستوى النظافة بشكل فوري، مؤكدًا على عدم التهاون في تطبيق القانون.

ووجه "سراج" بإزالة أحد الأكشاك المخالفة والغير المرخصة بعد توجيه إنذار مسبق لصاحبه، مع سرعة إنهاء الإجراءات القانونية للترخيص في حال استيفاء الشروط، واستمع خلال الجولة إلى مقترحات ومطالب عدد من المواطنين، مؤكدا أن المنطقة ستشهد خطة تطوير متكاملة تشمل رصف الطرق، مع دعم المنطقة بسلال قمامة جديدة وتحسين مستوى الإنارة.

وأكد المحافظ أن الجولات المفاجئة ستتواصل خلال الفترة المقبلة لمتابعة الأداء الخدمي والرقابي على أرض الواقع، واتخاذ قرارات فورية لضبط الشارع وتحسين جودة الحياة للمواطن.

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