وزير الرياضة وأبو ريدة ينقلان رسالة السيسي للاعبي وجهاز منتخب مصر عقب الفوز على بنين

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والسفير المصري بالمغرب أحمد نهاد، على تقديم التهنئة لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأمين حسام حسن المدير الفني، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، واللاعبين.

وذلك عقب فوز الفراعنة على بنين بنتيجة 3 / 1، والتأهل إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم إفريقيا التي يستضيفها المغرب.

وزير الشباب والرياضة يوجه رسالة للاعبي وجهاز منتخب مصر

ونقل وزير الشباب والرياضة، في كلمته مع الجهاز الفني واللاعبين، رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه للرياضة ومنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه ينتظر الكثير منهم خلال الفترة المقبلة.

كما أعرب وزير الرياضة عن سعادته بالفوز والتأهل إلى دور الثمانية بأمم إفريقيا، وقدم الشكر للجهاز الفني واللاعبين على المجهود المبذول، معبرًا عن فرحة الشعب المصري بالتأهل والنتيجة، ومؤكدًا اهتمام الدولة بالرياضة والمنتخب، وتحديدًا كرة القدم، التي تُعد المتنفس الأول للجماهير، مشيرًا إلى أنه ينتظر الكثير من الجيل الحالي لتحقيق أفضل الإنجازات.

كلمة هاني أبو ريدة للاعبي وجهاز منتخب مصر

ومن جانبه، أكد المهندس هاني أبوريدة أن المنتخب الوطني قدم مباراة كبيرة، وأن الجيل الحالي يضم لاعبين كبارًا قادرين على رفع اسم مصر عاليًا، متمنيًا الشفاء العاجل لمحمد حمدي، لاعب المنتخب بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مؤكدًا أنه أحد اللاعبين المميزين، وأن اتحاد الكرة لن يتأخر في تقديم كل الدعم له خلال الفترة المقبلة.

حسام حسن حزين لإصابة محمد حمدي

بينما أعرب حسام حسن، عن حزنه بعد إصابة محمد حمدي، أحد اللاعبين المميزين خُلُقًا وفنيًّا، ووجه الشكر للاعبين على المجهود الكبير المبذول خلال المباراة، مؤكدًا أنه ينتظر المزيد منهم في الفترة المقبلة.

محمد صلاح يشكر وزير الرياضة وأبو ريدة والسفارة المصرية بالمغرب

كما وجه محمد صلاح، قائد منتخب مصر، في كلمته الشكر لوزير الرياضة واتحاد الكرة وسفارة مصر بالمغرب على الجهود المبذولة، خلال الفترة الماضية، كما قدم الشكر للجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا أن الجيل الحالي يضم كوكبة مميزة من اللاعبين، ومشيرًا إلى أن الفريق سيبدأ من اليوم الثلاثاء الاستعداد لمباراة دور الثمانية.

