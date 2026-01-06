حيثيات السجن 3 سنوات للسائح الكويتي المتهم في حادث كوبري أكتوبر

18 حجم الخط

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة سائح كويتي بالسجن 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا قدره 10 آلاف جنيه، لاتهامه بتعاطي مواد مخدرة وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر والكحول، ومحاولة الهرب والتعدي على قوة أمنية أثناء ضبطه إثر حادث مروري أعلى كوبري أكتوبر، وما ترتب على ذلك من إصابات وتلفيات بالممتلكات العامة.



وجاء في الحيثيات أن النيابة العامة اتهمت عبد الوهاب فيصل عذاب كويتي الجنسية بأنه في يوم 14 أغسطس الماضي بدائرة قسم شرطة قصر النيل، محافظة القاهرة أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين (الكوكايين، أحد مشتقات الفينيثيل أمين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، واستعمل القوة والعنف ضد موظفين عموميين وهم (الشهود) أثناء تأدية وظيفتهم، وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، بأن قام بالتعدي عليهم وإحداث إصابتهم باستعمال المركبة قيادته أرقام (ج ف هـ / 3529)، قاصدًا من ذلك الفرار، ولم يبلغ من ذلك مقصده، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واضافت الحيثيات أن المتهم قاد المركبة أرقام (ج ف هـ / 3529) تحت تأثير المواد الكحولية والمخدرة، وقد ترتب على ذلك إصابة المجني عليهم الشهود من الأول حتى الثالث، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأتلف عمدًا أحد الممتلكات العامة والمعدة للنفع العام، وهو الفاصل الحديدي أعلى كوبري قصر النيل والتابع لحي غرب القاهرة، والحاجز الحديدي أعلى الكوبري والتابع للإدارة العامة لمرور القاهرة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.



وأضافت الحيثيات: استقر في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها، مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أنه حال مباشرة شاهد الإثبات الأول لمهام عمله، أبصر المتهم يقود مركبة تحمل رقم (ج ف هـ 3529 جمرك) وبها مخالفات مرورية، فقام باستيقافه، وبالكشف عنها على الجهاز الخاص تبين له انتهاء ترخيص السيارة، وحال ذلك قام المتهم بالفرار، فاستوقفه مرة أخرى وطلب من المتهم الأوراق الثبوتية والتراخيص الخاصة بالمركبة، إلا أن المتهم لاذ بالفرار للمرة الثانية، محدثا تلفيات بالواير الفاصل لاتجاهي كوبري قصر النيل والمملوك للدولة، وأثناء ذلك اصطدم بمركبة الشاهدة الرابعة محدثا بها تلفيات، وحال محاولة استيقافه من الشاهد الثاني اصطدم به محدثا إصابته، وتمكن من الهروب إلى أعلى كوبري السادس من أكتوبر، فقام الشاهد الثالث بمحاولة استيقافه عن طريق فتح باب المركبة، فأمسك المتهم بيده مما أدى إلى إصابته، إلا أنه تمكن من ضبطه، وتبين له أنه تفوح منه رائحة كحولية، وبتفتيشه والمركبة عثر على عملة ورقية ملفوفة كمشد بها آثار لجوهر مخدر، وعلبتان، وزجاجة كحول، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازها للتعاطي.



وتابعت الحيثيات: “الواقعة على النحو السالف الذكر قد قام الدليل عليها وعلى صحة إسنادها إلى المتهم من اقوال الشهود وهم كل من أحمد حمدي جاد نقيب شرطة بقسم شرطة مرور قصر النيل، هاني السيد أمين ثان شرطة مرور، عمر محمد توفيق نقيب شرطة بالإدارة العامة لمرور القاهرة، نهى حنفي ربة منزل، مهند أبو سحلي ضابط مباحث قسم شرطة قصر النيل”.

