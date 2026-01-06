بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص بميت غمر

18 حجم الخط

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق صهرجت ميت العز في محافظة الدقهلية، وجرى نقلهم إلى مستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق في ميت غمر

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق صهرجت ميت العز في ميت غمر.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين ورفع آثار الحادث من الطريق.

أسماء المصابين في الحادث

وكشف مصدر طبي في مستشفي ميت غمر عن إصابة كل من: "علاء ال ا ع" 52 سنة، مصابا بسحجات وكدمات بالجانب الأيمن واشتباه نزيف بالمخ ، و"عماد ف م ال"51 سنة، مصابا بجرح قطعي بالشفاه وكدمات بالذراع الأيمن واشتباه كسر بالحوض.

كما أصيبت "هنا ج خ م" 42 سنة، مصابة بجرح قطعي باليد اليمني وسحجات بالوجه

كدمات بالصدر ، و"محمود س ع "23 سنة مصابا بسحجات بالقدمين واشتباه نزيف بالبطن.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 3 أشخاص في اصطدام سيارة ربع نقل في توك توك

وعلى صعيد آخر، أصيب 3 أشخاص في حادث اصطدام سيارة ربع نقل في توك توك، على طريق قرية بسنديلة مركز بلقاس في محافظة الدقهلية.

سيارتان إسعاف بموقع الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث اصطدام سيارة ربع نقل في توك توك، على طريق قرية بسنديلة مركز بلقاس.

انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وتبين اصطدام سيارة ربع نقل في توكتوك وإصابة 3 أشخاص.

أسماء المصابين في حادث الدقهلية

وكشف مصدر طبي عن إصابة: “سلمى. ال. ع. أ” 33 عاما، مصابة بكدمات بالصدر، “محمد. م. ص. م “ 33 عاما مصاب بكدمات بالجسم وبجرح قطعي بالرأس، ”السعيد. ص. م. م ” 36 عاما مصاب بسحجات وكدمات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقلهم إلى مستشفى شربين المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

