الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد قليل، أولى جلسات محاكمة البلوجر نورهان حفظي

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية
18 حجم الخط

 تنظر المحكمة الاقتصادية  بعد قليل أولى جلسات محاكمة البلوجر المعروفة إعلاميًا بـ«نورهان حفظي» بتهمة نشر محتوى يتعارض مع قيم المجتمع وخادش للحياء العام.

تفاصيل الاتهام

 كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع مرئية تضمنت إيحاءات غير لائقة، تخالف المبادئ والقيم الأسرية السائدة في المجتمع المصري، وذلك بقصد تحقيق أرباح مالية من خلال زيادة نسب المشاهدات والتفاعل، بحسب ما ورد في أوراق القضية.

الأدلة الفنية

وجاء قرار الإحالة عقب ثبوت الأدلة الفنية وتقارير الفحص الرقمي، التي أكدت وجود المحتوى محل الاتهام على الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمتهمة، بما يدعم الاتهامات المنسوبة إليها.

 

التحقيق مع البلوجر نورهان حفظي

 وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقات موسعة مع البلوجر نورهان حفظي، المتهمة بحيازة كمية من مخدر الآيس، ونشر مقاطع ومحتويات خادشة للحياء العام وتسيء للقيم الأسرية. 

وكشفت التحقيقات أن المتهمة عثر بحيازتها علي كمية من مخدر "الآيس" داخل الشقة، كما صادرت مستندات مالية أظهرت تلقي تحويلات دولارية بلغت قيمتها نحو 70 ألف دولار. 

كما تحفظت على 3 هواتف محمولة وفلاشة تحتوي على مقاطع فيديو خادشة للحياء، وتتضمن محتوى فاضحا، لحين عرضها على النيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها.

عرض البلوجر على الطب الشرعي 

وأمرت  النيابة العامة بعرض البلوجر الشهيرة نورهان حفظي، والمتهمة بحيازة كمية من مخدر الآيس ونشر مقاطع ومحتويات خادشة للحياء العام وتسيء للقيم الأسرية على الطب الشرعي لأخذ عينة من دمائها لإجراء تحليل مخدرات لها. 

واستهدفت الأجهزة الأمنية البلوجر نورهان حفظي بمأمورية وألقي القبض عليها داخل شقتها بتهمة نشر فيديوهات تخدش الحياء العام، وخلال القبض عليها عثر بحوزتها على كمية من مخدر الآيس بالإضافة إلى تحويلات بنكية قيمتها 70 ألف دولار وفلاشة مليئة بفيديوهات خادشة للحياء.

ورصدت الأجهزة الأمنية عددا من البلاغات التي تم تقديمها ضد المتهمة، والتي أشارت إلى قيامها بنشر مقاطع ومحتويات اعتُبرت خادشة للحياء العام وتسيء للقيم الأسرية.

وتتضمن البلاغات المقدمة ضد نورهان حفظي، اتهامات بنشر مقاطع فيديو تحتوي مشاهد خادشة للحياء وألفاظًا مسيئة بما يخالف قيم وتقاليد الأسرة المصرية. 

 

ويعرف عن نورهان حفظي أنها تقوم بإجراء بث لايف وتشترك في جولات لعب بشكل يومي، على تطبيق "تيك توك"، وذاع صيتها بعد ظهورها مع العديد من المشاهير مثل “ شاكر محظور” و"مداهم" وغيرهم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحكمة الإقتصادية نورهان حفظي البلوجر نورهان حفظي التواصل الاجتماعي الفنانة هالة صدقي

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف دفعة واحدة والطماطم تقفز إلى 14 جنيها بسوق الجملة

زيادة كبيرة في البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

ماسكات طبيعية مرطبة قبل النوم، لبشرة نضرة صباحا

بمشاركة السيسي، الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم

انخفاض أسعار جميع أنواع الزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق

كيف حسم الشيوخ رفع إعفاء ضريبة العقارات رغم رفض الحكومة؟

أبرزها قمة آرسنال وليفربول، مواعيد الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي

بعد قليل، أولى جلسات محاكمة البلوجر نورهان حفظي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض والتعافي بعد فترة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية