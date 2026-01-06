عميد طب قصر العيني خلال تفقد امتحانات الفرقة الثانية: الالتزام الكامل بمعايير الأعلى للجامعات

18 حجم الخط

تفقد الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، سير امتحانات الفرقة الثانية بالكلية، وذلك في إطار حرص إدارة الكلية على المتابعة الميدانية المباشرة للعملية الامتحانية، وضمان تطبيق المعايير الأكاديمية المعتمدة وتحقيق الانضباط داخل لجان الامتحانات.

ورافق عميد الكلية خلال الجولة الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد سليمان، مدير البرنامج المتكامل للطلاب (ايبكا).

وشملت الجولة المرور على عدد من لجان الامتحانات داخل كلية طب قصر العيني.

وحرص الدكتور حسام صلاح مراد على التواصل المباشر مع الطلاب، والاستماع إلى آرائهم حول مستوى الامتحانات، ومدى وضوح الأسئلة وتناسبها مع المقررات الدراسية، وكذلك توافقها مع المعايير والمواصفات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن قياس نواتج التعلم المستهدفة بصورة عادلة وموضوعية.

الالتزام بمعايير الأعلى للجامعات بامتحانات قصر العيني

وأكد عميد الكلية أنه لن يكون هناك أي تهاون في الالتزام الكامل بمعايير المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص إعداد الامتحانات ومواصفاتها، مشددًا على أن إدارة الكلية تتابع عن كثب جميع مراحل وضع الامتحانات ومراجعتها، وأنه يتابع توافقها مع الأطر الأكاديمية المعتمدة، بما يحافظ على مستوى الخريج ويعكس مكانة كلية طب قصر العيني كإحدى أعرق المؤسسات الطبية والتعليمية في المنطقة.

كما شدد مراد على أهمية توفير بيئة امتحانية مناسبة وآمنة للطلاب، تضمن الهدوء والانضباط وتكافؤ الفرص، وتساعد الطلاب على أداء الامتحانات في مناخ تعليمي صحي يعكس اهتمام الكلية بالطالب باعتباره محور العملية التعليمية.

تأتي هذه الجولة في إطار سياسة كلية طب قصر العيني القائمة على المتابعة المستمرة والتقييم الفعلي لكافة عناصر العملية التعليمية، بما يحقق الجودة والالتزام بالمعايير القومية، ويعزز الثقة في منظومة التقييم والامتحانات بالكلية.

