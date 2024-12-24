الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي يوفد مندوبين للتهنئة وحضور الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد وهم: عبد العزيز الشريف إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، أحمد الأنصاري إلى طائفة السريان الأرثوذكس، حسام زعتر إلى طائفة الأرمن الكاثوليك، أحمد رضا إلى الكنيسة الأسقفية، محمد مختار إلى طائفة السريان الكاثوليك، محمد عاطف إلى طائفة الموارنة الكاثوليك.

كما أوفد عددا من اللواءات للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد؛ وهم: لواء شرطة أشرف سعد طه محمد البيلي إلى طائفة الروم الكاثوليك، لواء شرطة وائل حسن عبد العظيم حسيني إلى طائفة الكلدان الكاثوليك، لواء شرطة أحمد طاهر أحمد السيد نصر إلى طائفة اللاتين الكاثوليك.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي قرارات جمهورية تكليفات رئاسية
ads

الأكثر قراءة

لحظة انفجار وغرق سفينة روسية تحمل معدات نووية في البحر المتوسط (فيديو)

الزمالك يوضح حقيقة عودة طارق حامد

ماتت في حادث أليم، قصة الطالبة "رحيق" شهيدة العلم وحافظة القرآن بالمنوفية (صور)

أستاذ بجامعة هارفارد: مصر ستصبح أول دولة في العالم بلا أطباء

بعد موافقة الشيوخ، هل يحق لمجلس النواب تعديل مواد قانون المسئولية الطبية؟

الصقر يكشف حقيقة التحقيق مع كهربا بسبب فيديو المشاجرة في الملهى الليلي

رابط إلكتروني لحل مشكلات رفع المستندات لحجز شقق سكن كل المصريين 5

كهربا يطلب الرحيل عن الأهلي في يناير المقبل

منوعات

المزيد

بابا نويل يهنئ رواد الفضاء الروس بقدوم العام الجديد

غضب إسرائيلي بعد عرض شركة أمريكية تيشيرتات تحمل صورة السنوار

ميجان ماركل تعرب عن رغبتها قضاء عيد الميلاد مع العائلة المالكة

تواجه اتهامات بالاتجار في البشر والاغتصاب، إنقاذ 200 طفل وسيدة من طائفة يهودية احتجزتهم بالغابات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض التمر والجوافة في سوق العبور

انخفاض ملحوظ في أسعار البط، وهذا سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

31.82 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قطار الملك المصري لا يتوقف.. أرقام محمد صلاح في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية أكل اللحم في المنام وعلاقتها بتحسن الأحوال المعيشية

تعرف على أول منازل الآخرة ومصير المتوفى في القبر

 تفسير حلم أكل الخس في المنام وعلاقته بالإصابة بالتعب النفسي والجسدي

المزيد
الجريدة الرسمية