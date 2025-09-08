منطقة الإسكندرية الأزهرية تفعّل بروتوكول التعاون مع الصحة لحماية طلابها من الأمراض

الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
استقبل الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، والدكتور علي حسن، مدير الخطة والمنهج والمنسق الصحي بالمنطقة، بديوان عام المنطقة اليوم الاثنين، كلًا من الدكتورة منال فهيم، مدير إدارة الصحة المدرسية، والدكتورة أسماء، مدير إدارة الأمراض المعدية.

محافظ الإسكندرية يلتقي ممثلي المجلس القومي للمرأة لتعزيز التعاون

حكاية الوكيل الحلقة 3، جلال يعتدي على زوجته والوكيل يضحي بـ ورد

 

يأتى ذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة.

وخلال اللقاء، جرى بحث آليات تيسير عمل الفرق الطبية خلال العام الدراسي الجديد، وتفعيل المبادرات الصحية التي تستهدف طلاب المعاهد الأزهرية بالإسكندرية، ومنها:

مبادرة تشخيص أمراض الأنيميا والتقزم.
المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج فيروس C.
تنفيذ برامج التطعيمات للفئات المستهدفة على مراحل خلال العام الدراسي.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون في الفترة المقبلة، من خلال:

إرسال فرق طبية من أطباء وزارة الصحة لمتابعة الحملات الطبية والتطعيمات داخل المعاهد.
دراسة آليات توفير الزائرات الصحيات بشكل منتظم لدعم الخدمات الصحية بالمعاهد.

وشهد اللقاء حضور كل من سلامة القط، مدير التعليم الإعدادي والدكتور علي بركات، مدير التعليم الثانوي.

بالاسكندرية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة ووزارة الصحة الأزهر الشريف

