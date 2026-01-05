الإثنين 05 يناير 2026
ثقافة وفنون

سهير المرشدي: نشأت في أسرة متدينة والجامع هو اللي حببني في الفن (فيديو)

سهير المرشدي، فيتو
سهير المرشدي، فيتو
كشفت  الفنانة سهير المرشدي، عن الأصول غير المتوقعة لشغفها بالفن، مؤكدة أن نشأتها الدينية المحافظة كانت هي الدافع الأول الذي قادها إلى عالم المسرح والسينما.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» على قناة «صدى البلد 2»، قالت المرشدي: "أنا تربيتي كلها كانت في جامع، بيتي كان جنب جامع العناني، فالجامع هو اللي حببني في الفن".

وأوضحت أنها نشأت في أسرة متدينة تتبع "الدين الوسطي"، ووجدت في أجواء الجامعة المنضبطة والمحترمة آنذاك انعكاسًا للرقي الذي تبحث عنه، وهو ما ربطته بالفن.

وأضافت: "لقيت الحتة الوحيدة المحترمة وقتها كانت الجامع، ناس منضبطة وبتصلي في مواعيد، فعجبني قوي ده، وعملت ربط فظيع بين هذا الاحترام وهذا الرقي في المسرح وفي السينما".

وأشارت إلى أن هذه النشأة هي التي غرست بداخلها الإحساس بالمسؤولية تجاه الجمهور، قائلة: "حسيت إن المسؤولية الحقيقية إنك تبقي مسؤولة عن جمهور أو مسؤولة عن لحظة أنتِ بتعمليها".


أكدت الفنانة سهير المرشدي أنها لم تكن بحاجة إلى رقيب على أعمالها الفنية طوال مسيرتها، لأنها كانت تمارس رقابة ذاتية صارمة تنبع من إيمانها بأن الفن "جوهرة" يجب الحفاظ عليها، موضحة: "أنا ما كنتش هبقى محتاجة رقيب عشان يقولي تعملي دي أو ده... إن ما كنتيش أنتِ تبقي رقيبة على نفسك، مين اللي يبقى رقيب عليكي؟".

وأضافت أن مرجعيتها الأولى والأخيرة هي الله، قائلة: "الرقيب الأكبر بالنسبة لي هو رب العزة.. ربنا إداني حاجة، جوهرة، لازم أحافظ عليها، والجوهرة دي إني أكون فنانة".

الجريدة الرسمية