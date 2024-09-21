78 سنة، اليوم ذكرى ميلاد إيزيس المسرح سهير المرشدي

سهير المرشدى، فنانة مسرحية بالدرجة الأولى، صاحبة حضور قوي وبراعة فى الأداء على خشبة المسرح قيل عنها غول مسرح، المسرح العظيم في البلد العظيم لأن هذا معناه مناخ أي ازدهار في منابر الحياة المختلفة ومنها الفن والصحة والتعليم وغيره، عرفت بتقديم الأدوار الصعبة والمركبة وبرعت في الأدوار التاريخية.

ولدت فى مثل هذا اليوم 21 سبتمبر 1946 الفنانة القديرة سهير رشدي منتصر في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وانتقلت مع عائلتها إلى حي الحلمية الجديدة بالقاهرة، وهناك التحقت بمدرسة الحلمية الثانوية للبنات وقدمت وهى طالبة أولى مسرحياتها باسم العمياء التى نالت عنها جائزة المسرح المدرسى لتلتحق بعدها بمعهد الفنون المسرحية وتتخرج منه.

سهير المرشدى فى بداياتها



قدمت سهير المرشدي فى المسرح عدة مسرحيات عن كبار الكتاب من أهمها إيزيس التى كتبها توفيق الحكيم وأخرجها كرم مطاوع، كما قدمت: رقصة سالومى، النسر الأحمر، مراتى جنان، زقاق المدق، المشخصاتية، معروف الاسكافى، لعبة شهر العسل، وأخيرا حدث فى أكتوبر.

المسرح المدرسى أول معلم

عن بداياتها الفنية تقول سهير المرشدي: كنت أول فنانة في أسرتي، وكان أول معلم لي هو المسرح المدرسي لأني كنت طالبة علم في المدرسة فإذا بطالبة العلم تصبح فنانة في المسرح المدرسي ليختلط العلم بالفن.. وأنا أدين بالفضل الكبير لأمي لأنها أرضعتني حب الفن، وملأت عقلي بالثقافة والعلم، وكانت تدفعني للأمام وكانت دائمًا تطلب مني الغناء، فليس هناك فنان مصادفة أو فنان عشوائي نحات أو رسام أو خزاف أو من يحفر على الخشب، من الممكن أن يكون موهوبًا عبقريّا لكنه إن لم يتعلم لن يدخل التاريخ.

الفنانة سهير المرشدى

اتجهت سهير المرشدى فى الستينات إلى السينما فى أول أدوارها بفيلم "المشاغب" عام 1965 وعرفت باختيار أدوارها بعيدا عن الرقص أو الابتذال فى الأداء حتى إنها وقعت مشادة كبيرة مع المخرج حسين كمال أثناء تصوير فيلم "البوسطجي" بسبب طلب المخرج منها أن ترقص في الفيلم،وكتب محمود السعدنى تعليقا على ذلك بقوله: إن المخرج أضاف رقصة على دور ناعسة الغازية الذي تؤديه الممثلة سهير المرشدي ـ وكانت في بداية مشوارها السينمائي ـ في الفيلم، ورفضت سهير الرقص وقالت إنها لا ترقص في أدوارها ولن ترقص أبدا.

عودة الابن الضال



من أفلام سهير المرشدى ايضا: الزوجة الثانية، حكاية بنت اسمها مرمر، حكمت المحكمة، توحيدة، السيد البلطى، عودة الابن الضال، كدابين الزفة، أريد حلا، صبيان وبنات، القاهرة 30، الخروج من الجنة، جريمة في الحي الهادئ، رغبة متوحشة، العشق والدم وغيرها.



وفي الدراما لا يمكن أن ننسى دور المعلمة سماسم في ليالي الحلمية ولا المطربة سكينة في بوابة الحلواني ولا أدوارها في: أرابيسك، ليالي الحصاد وغيرها، وكان آخر أدوارها في الدراما فى مسلسل "طايع" والذي عرض في رمضان 2018.

تحتاج إلى أدوار تستفزها

وعن سر ابتعاد الفنانة سهير المرشدي حاليًّا عن العمل الفني قالت ابنتها الممثلة حنان في أحد البرامج: ماما غيورة جدا على مسيرتها الفنية، ودايما بتقول إيه اللي يخليني أنزل إلا لو فيه إضافة ليا، مش هنزل لمجرد الشغل، وهي متعففة جدا، وعايزة دايما دور يستفزها علشان تشوفه وتعمله فهى تنتقى أدوارها بعناية شديدة وتقول لازم يكون دور يملا دماغى ويستفزني أولًا.

سهير المرشدى وكرم مطاوع وزواج طويل انتهى بالطلاق

تزوجت الفنانة سهير المرشدى من زميلها بمعهد الفنون المسرحية الفنان كرم مطاوع، بعد قصة حب طويلة وأخرج لها أغلب مسرحياتها، وأنجبت ابنتها حنان التي ورثت عشق التمثيل عن والديها، ثم وقع الانفصال بينهما بعد زواجه من الإعلامية ماجدة عاصم.