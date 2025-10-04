الخشت: الحكم السياسي ليس أصلا من أصول الدين

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، المفكر الإسلامي وأستاذ فلسفة الدين وعضو المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد ورئيس جامعة القاهرة السابق، إن تجديد الخطاب الديني ليس تيارًا متأثرًا بالثقافة الغربية، بل هو تيار أصيل ومتجذر في الحضارة الإسلامية، بدأت جذوره منذ عهد الصحابيين الجليلين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب؛ مشيرًا إلى أن الخطاب الديني التقليدي هو نتاج ظروف وعصور ماضية، وبالتالي لم يعد صالحًا لتلبية احتياجات العصر الحالي، مما يستدعي تأسيس خطاب ديني جديد يعيد فهم النصوص المقدسة برؤية معاصرة.

تجديد الخطاب الديني

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "حديث العرب" المذاع على قناة سكاي نيوز عربية، حيث تناول بالتحليل والنقاش موضوع "تجديد الخطاب الديني.. صراع ثقافي أم مشروع حضاري"، مؤكدًا على أنه مشروع حضاري وضرورة ملحة تتواكب مع متغيرات العصر.

وذكر الخشت أن فكر المعتزلة، رغم ضرورته في عصره، إلا أنه لا يتناسب مع واقعنا الراهن، مثله مثل فكر الأشعرية.

كما لفت الانتباه إلى أن تيارات الأصولية السياسية السنية قد استعارت فكرة الإمامة السياسية من المذهب الشيعي والتي اعتبرتها أصلا من أصول الدين بينما هي في الأصل من أبواب الفقه، كما استعارت منها أسلوب التقية والتخفي، والعمليات الانتحارية، ونظرية ولاية الفقيه تحت غطاء آخر هو الحكم باسم الدين، علاوة على استعارة العمليات الانتحارية من حركة الحشاشين.

صراع الأصوليات القومية والدينية يخدم المتطرفين

وأكد الخشت أن صراع الأصوليات القومية في أوروبا والأصوليات الدينية في العالم الإسلامي يخدم المتطرفين من جميع الأديان، ويغذي حالة الاستقطاب والتعصب، ويهدد استقرار المجتمعات والأمن الدولي، لافتًا إلى أن هناك صعودًا قويًا في الغرب لليمين الشعبوي، بعضه يستثمر الهوية المسيحية أو "القيم التقليدية" ضد المهاجرين والإسلام، لكن بدرجات متفاوتة، مؤكدًا أن اليمين المتطرف الغربي ليس دائمًا "تيارًا دينيًا" بل أقرب إلى تيار قومي وإن استعار رمزية مسيحية أحيانًا.

كما تطرق الدكتور الخشت إلى أهمية الاجتهاد في فهم النصوص الدينية، مبينًا أن جانبًا كبيرًا من آيات القرآن الكريم يحمل دلالات ومعاني متعددة، مما يفتح المجال واسعًا للتأويل والاجتهاد، على عكس الآيات المحكمات قطعية الدلالة الأقل نسبة في القرآن الكريم، مشددًا على أن هذا التعدد في الدلالات يمثل ثراءً فكريًا يتيح مرونة في التعامل مع تطورات العلم والعصر.

واختتم الخشت حديثه بالتأكيد على الضرورة القصوى للتفريق بين المقدس والبشري في الخطاب الديني، داعيًا إلى جهد متواصل للوصول إلى خطاب ديني جديد يعيد جوهر الإسلام وقيمه السمحة، ويواجه التحديات المعاصرة بوعي وفهم عميق.

