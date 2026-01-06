الثلاثاء 06 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عبر إذاعة القرآن الكريم، ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يناقش "قيمة الوقت.. رؤية إسلامية"

الجامع الأزهر، فيتو
الجامع الأزهر، فيتو
18 حجم الخط
ads

يستأنف ملتقى "الأزهر للقضايا المعاصرة" بالجامع الأزهر الشريف وعبر البث المباشر بإذاعة القرآن الكريم، فعالياته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، تحت عنوان: "قيمة الوقت..رؤية إسلامية"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

 

عبر إذاعة القرآن الكريم، ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يناقش “قيمة الوقت.. رؤية إسلامية”

ويحاضر في ملتقى هذا الأسبوع، كل من؛ أ.د محمود الصاوي، الوكيل السابق لكليتي الدعوة والإعلام بجامعة الأزهر، وأ.د ربيع الغفير، أستاذ اللغويات المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، كما يُدير حوار الملتقى الإذاعي أ. وسام البحيري، ونستمع لآيات بينات بصوت فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، وفاصل من الابتهالات للمبتهل الشيخ عبد اللطيف عزب.

تفنيد الشبهات التي تثار حول الإسلام 

وقال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، إن ملتقى "الأزهر للقضايا المعاصرة"، من الأنشطة المهمة التي يحرص الرواق الأزهري على انعقادها، لافتًا إلى أنه يتم اختيار عناوين الملتقيات وفقًا لمستجدات الظروف الراهنة، والشبهات الدائرة حول ثوابت الشرع الحنيف، وما يواجه الوطن والأمة الإسلامية والعربية من متغيرات، مؤكدًا أن اختيار القضايا تتأتى وفقا لما يعيشه الشارع المصري من أحداث تهم قطاعًا عريضًا من الجماهير، ولم يقف على تفنيد الشبهات التي تثار حول الإسلام فحسب، بل يناقش كل القضايا في مصر وخارجها.

وأشار إلى أنه مع اختيار العناوين يتم اختيار المحاضرين بعناية شديدة، حسب موضوع الملتقى، وعليه يتم اختيار التخصصات والقامات سواء من أعضاء هيئة كبار العلماء أم كبار العلماء والخبراء في مختلف التخصصات من جامعة الأزهر وخارجها، حسب الموضوع الذي يتم مناقشته.

 

ملتقى “الأزهر للقضايا المعاصرة”

جدير بالذكر أن ملتقى "الأزهر للقضايا المعاصرة" يُعقد الثلاثاء من كل أسبوع في رحاب الجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر وبتوجيهات من فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، حيث كان بمسمى "شبهات وردود" وتم تغييره لملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، بعد نجاحه طوال شهر رمضان والذي كان يعقد يوميًا عقب صلاة التراويح، ويتناول هذا الملتقى في كل حلقة قضية تهم المجتمع والوطن، والعالَمَين العربي والإسلامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجامع الأزهر الأزهر الشريف الأزهر للقضايا المعاصرة إذاعة القرآن الكريم احمد الطيب شيخ الازهر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الرواق الأزهري شيخ الأزهر الشريف شيخ الأزهر ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة ملتقى الأزهر

مواد متعلقة

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش اليوم "مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن أهل الكهف"

ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر يناقش: من سير الصحابة: عثمان بن عفان "دروس وعبر"

عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، ملتقى الأزهر يناقش اليوم "الأشهر الحرم والإصلاح الاجتماعي"

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يناقش اليوم دور العقيدة في بناء الإنسان

الأكثر قراءة

ماسكات طبيعية مرطبة قبل النوم، لبشرة نضرة صباحا

انخفاض أسعار جميع أنواع الزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق

أوسيمين يهدد دياز وصلاح، الحذاء الذهبي الإفريقي حلم عربي غائب منذ 15 عاما

كيف حسم الشيوخ رفع إعفاء ضريبة العقارات رغم رفض الحكومة؟

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الإماراتي لبحث الأوضاع في اليمن والسودان وغزة

سلم خشبي وراء ارتفاع عدد الضحايا، تطورات جديدة في حريق مصحة علاج الإدمان ببنها

عبر إذاعة القرآن الكريم، ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يناقش "قيمة الوقت.. رؤية إسلامية"

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف دفعة واحدة والطماطم تقفز إلى 14 جنيها بسوق الجملة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الاثنين

الدينار الأردني يسجل 67.32 جنيها في البنك المركزي

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

أسعار الخردة في الأسواق ببداية تعاملات اليوم الإثنين 5-1-2026

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته.. ماذا قدم أموريم مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية