مارجريت عازر: تعديل قانون الأحوال الشخصية ضرورة وطنية لصالح الأسرة والطفل

أكدت مارجريت عازر عضو مجلس النواب السابقة، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يأتي على رأس أولوياتها التشريعية حال عودتها إلى البرلمان، موضحة أن أي تعديل يجب أن يكون لمصلحة الأسرة المصرية بأكملها وليس لصالح طرف على حساب آخر.

وقالت، إن القوانين لا تُسن لأشخاص بل للمجتمع ككل، مشددة على أن الطفل يجب أن يكون محور أي تعديل تشريعي يتعلق بالأسرة.

"القانون محتاج تعديل لصالح الأسرة المصرية.. وأولهم الطفل".

وأوضحت أن القانون الحالي بحاجة إلى مراجعة شاملة تشمل جميع المناحي، مشيرة إلى أهمية تطبيق قانون الاستضافة كبديل أكثر إنسانية من نظام الرؤية المحدود، لأنه يساعد على ربط صلة الرحم بين الأبناء وذويهم بعد الانفصال، إلى جانب ضرورة تيسير الولاية التعليمية والنفقة للمرأة بما يحقق التوازن الأسري ويحفظ حقوق الجميع.

قانون الإجراءات الجنائية.. ملف مؤجل ينتظر الحسم

كما شددت "عازر" خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “ولاد البلد” تقديم محمد قاسم بقناة “الشمس” على أن قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يرى النور بعد سنوات من التأجيل، مؤكدة أنه من القوانين الجوهرية التي تمس البنية التشريعية للدولة وتسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

ناجي الشهابي: إنقاذ الطبقة المتوسطة ضرورة قبل فوات الأوان

من جانبه، دعا الدكتور ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، إلى إطلاق مشروع قانون متكامل للعدالة الاجتماعية يهدف إلى استعادة مكانة الطبقة المتوسطة التي وصفها بأنها “رمانة الميزان” في المجتمع المصري.

وقال الشهابي:"نحلم بأن يكون هناك مشروع قانون يعيد للطبقة المتوسطة دورها التاريخي.. لأنها العمود الأساسي للمجتمع".

وأشار إلى أن تآكل الطبقة المتوسطة يمثل خطرًا حقيقيًا على استقرار المجتمع، داعيًا إلى تنبيه القيادة السياسية لهذه القضية الحيوية، مؤكدًا أن:"حينما تتلاشى الطبقة المتوسطة.. المجتمع للأسف الشديد يبقى هش".

