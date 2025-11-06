الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

مارجريت عازر: تعديل قانون الأحوال الشخصية ضرورة وطنية لصالح الأسرة والطفل

قانون الأحوال الشخصية،
قانون الأحوال الشخصية، فيتو
18 حجم الخط

أكدت مارجريت عازر عضو مجلس النواب السابقة، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يأتي على رأس أولوياتها التشريعية حال عودتها إلى البرلمان، موضحة أن أي تعديل يجب أن يكون لمصلحة الأسرة المصرية بأكملها وليس لصالح طرف على حساب آخر.

وقالت، إن القوانين لا تُسن لأشخاص بل للمجتمع ككل، مشددة على أن الطفل يجب أن يكون محور أي تعديل تشريعي يتعلق بالأسرة.

"القانون محتاج تعديل لصالح الأسرة المصرية.. وأولهم الطفل".

وأوضحت أن القانون الحالي بحاجة إلى مراجعة شاملة تشمل جميع المناحي، مشيرة إلى أهمية تطبيق قانون الاستضافة كبديل أكثر إنسانية من نظام الرؤية المحدود، لأنه يساعد على ربط صلة الرحم بين الأبناء وذويهم بعد الانفصال، إلى جانب ضرورة تيسير الولاية التعليمية والنفقة للمرأة بما يحقق التوازن الأسري ويحفظ حقوق الجميع.

قانون الإجراءات الجنائية.. ملف مؤجل ينتظر الحسم

كما شددت "عازر" خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “ولاد البلد” تقديم محمد قاسم بقناة “الشمس” على أن قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يرى النور بعد سنوات من التأجيل، مؤكدة أنه من القوانين الجوهرية التي تمس البنية التشريعية للدولة وتسهم في تحقيق العدالة الناجزة.

ناجي الشهابي: إنقاذ الطبقة المتوسطة ضرورة قبل فوات الأوان

من جانبه، دعا الدكتور ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، إلى إطلاق مشروع قانون متكامل للعدالة الاجتماعية يهدف إلى استعادة مكانة الطبقة المتوسطة التي وصفها بأنها “رمانة الميزان” في المجتمع المصري.

وقال الشهابي:"نحلم بأن يكون هناك مشروع قانون يعيد للطبقة المتوسطة دورها التاريخي.. لأنها العمود الأساسي للمجتمع".

وأشار إلى أن تآكل الطبقة المتوسطة يمثل خطرًا حقيقيًا على استقرار المجتمع، داعيًا إلى تنبيه القيادة السياسية لهذه القضية الحيوية، مؤكدًا أن:"حينما تتلاشى الطبقة المتوسطة.. المجتمع للأسف الشديد يبقى هش".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قانون الأحوال الشخصية الاسره الطفل مجلس النواب الطبقة المتوسطة قانون الإجراءات الجنائية مارجريت عازر

مواد متعلقة

هل التصويت في انتخابات مجلس النواب إلزامي أم اختياري؟، الوطنية للانتخابات تجيب

ساعات فاصلة على انطلاق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. يبدأ في الخارج غدًا.. و14 محافظة في المرحلة الأولى بالداخل

بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية، تعرف على ضوابط دخول السلطات للشقق السكنية

نجاة الصغيرة قيثارة الشرق.. محمد عبد الوهاب أول من تبناها.. طالبت بإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية.. وهذا سر خلافها مع مصطفى أمين

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

مدير ترميم بالمتحف الكبير يكشف مفاجأة عن درع توت عنخ آمون

منال عوض: مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تعزيز التعاون الدولي

حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

الحماية المدنية تنقذ قرية بالشرقية من كارثة بعد اشتعال سيارة وقود داخل محطة بنزين (فيديو وصور)

تريزيجيه يحرز هدف الأهلي الأول في سيراميكا بنصف نهائي السوبر المصري

حريق هائل في محطة بنزين بالشرقية (صور)

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

البلدي ترتفع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

تراجع سعر الريال القطري في البنوك المصرية (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر يحذر طلاب جامعة المنوفية الأهلية من المراهنات الإلكترونية والدارك ويب

حكم الدخول في صلاة الجماعة لمن لم يجد مكانا في الصف

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالوحدة والانعزال عن الآخرين

المزيد
الجريدة الرسمية