صحة ومرأة

خطوات العناية بالبشرة الدهنية في الجو البارد

العناية بالبشرة الدهنية
العناية بالبشرة الدهنية
خطوات العناية بالبشرة الدهنية في الجو البارد، مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تواجه صاحبات البشرة الدهنية تحديًا خاصًا في العناية ببشرتهن. 
 

مشروب الأنوثة الطبيعي لتنظيم الهرمونات وتعزيز صحة البشرة والشعر

كيفية الحفاظ على رطوبة ونضارة البشرة في الشتاء

 فعلى الرغم من أن البشرة الدهنية معروفة بزيادة الإفرازات الزيتية، إلا أن الجو البارد يقلل من رطوبة الجلد، مما يدفع البشرة إلى إفراز دهون أكثر كآلية دفاعية. 

هذا الخلل قد يؤدي إلى انسداد المسام وظهور الحبوب، أو إلى جفاف وتقشر في بعض المناطق، ما يجعل العناية الصحيحة أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة ونضارة البشرة.
 


طبيعة البشرة الدهنية في الشتاء

أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن في الطقس البارد، تقل الرطوبة في الهواء ويزداد التعرض للرياح والتدفئة الداخلية، ما يؤثر على الحاجز الطبيعي للبشرة. 
وتحاول البشرة الدهنية تعويض الجفاف بزيادة إفراز الدهون، فتظهر اللمعان في منطقة الـ T-Zone، بينما تشعر الخدود بالجفاف. 
هذا التفاوت يتطلب روتينًا متوازنًا لا يعتمد على التجفيف القاسي ولا على الترطيب الثقيل.
 

التنظيف اللطيف خطوة أساسية لا غنى عنها

التنظيف اليومي للبشرة الدهنية في الشتاء يجب أن يكون لطيفًا ومنتظمًا. 
استخدام غسول قوي أو يحتوي على كحول يؤدي إلى فقدان الزيوت الطبيعية، مما يحفز البشرة لإنتاج دهون أكثر. 
يُفضل اختيار غسول خفيف يحتوي على مكونات طبيعية مهدئة مثل الصبار أو ماء الورد، واستخدامه صباحًا ومساءً فقط.


وصفة طبيعية لغسول منزلي لطيف

ملعقة كبيرة جل صبار طبيعي

ملعقة صغيرة ماء ورد
يُخلط المكونان جيدًا ويُدلك الوجه بلطف ثم يُشطف بالماء الفاتر. يساعد هذا الغسول على تنظيف البشرة دون تجفيفها.


الترطيب ضرورة حتى للبشرة الدهنية

الترطيب في الشتاء لا يقل أهمية عن التنظيف، حتى لو كانت البشرة دهنية. الحرمان من الترطيب يؤدي إلى زيادة الإفرازات الدهنية وظهور الحبوب. 
يجب اختيار مرطب خفيف القوام، ويفضل أن يكون مائيًا أو جل، مع تجنب الكريمات الثقيلة.

ماسكات للبشرة الدهنية
ماسكات للبشرة الدهنية


وصفة طبيعية لترطيب البشرة الدهنية

ملعقة صغيرة جل صبار

بضع قطرات ماء ورد

نقطة واحدة من زيت الجوجوبا
تُخلط المكونات وتوضع طبقة خفيفة على الوجه مساءً. تمنح هذه الوصفة ترطيبًا متوازنًا دون انسداد للمسام.


التقشير المعتدل لإزالة الخلايا الميتة

في الشتاء، تتراكم الخلايا الميتة بشكل أكبر، ما قد يسبب بهتان البشرة وانسداد المسام. يُنصح بتقشير البشرة الدهنية مرة واحدة أسبوعيًا فقط باستخدام مقشر لطيف، مع تجنب الفرك العنيف.


وصفة طبيعية لتقشير آمن

ملعقة صغيرة شوفان مطحون

ملعقة زبادي
يُدلك الخليط بلطف بحركات دائرية ثم يُشطف بالماء الفاتر. يساعد على تنعيم البشرة وتنظيف المسام دون تهيج.


الماسكات الطبيعية الداعمة لنضارة البشرة

الماسكات الطبيعية تعتبر وسيلة فعالة لدعم البشرة الدهنية في الجو البارد، خاصة تلك التي تنظف المسام وتوازن الإفرازات الدهنية دون تجفيف.


ماسك الطين لامتصاص الدهون

ملعقة طين طبيعي

ماء ورد أو ماء فاتر
يُخلط الطين حتى يصبح عجينة ناعمة، يوضع على الوجه لمدة 10 دقائق ثم يُغسل. يُستخدم مرة واحدة أسبوعيًا.


ماسك الزبادي والعسل للتهدئة والترطيب

ملعقة زبادي

نصف ملعقة عسل طبيعي
يوضع الماسك لمدة 15 دقيقة ثم يُغسل. يمنح البشرة نعومة وترطيبًا خفيفًا ويهدئ الالتهابات.


الحماية من العوامل الجوية القاسية

الرياح الباردة وأشعة الشمس الشتوية قد تؤذي البشرة الدهنية دون أن نشعر. لذلك يُنصح باستخدام واقٍ من الشمس خفيف غير دهني عند الخروج نهارًا، مع تجنب غسل الوجه بالماء الساخن الذي يسبب جفافًا وتهيجًا.

 

وصفات للبشرة الدهنية
وصفات للبشرة الدهنية


التغذية السليمة وشرب الماء

تنعكس التغذية مباشرة على صحة البشرة. الإكثار من الخضروات، الفواكه، وشرب الماء بانتظام يساعد على توازن البشرة من الداخل. كما يُفضل التقليل من الأطعمة الدسمة والسكريات التي تزيد من ظهور الحبوب.


أخطاء شائعة يجب تجنبها في الشتاء

من أكثر الأخطاء شيوعًا إهمال الترطيب، الإفراط في غسل الوجه، واستخدام منتجات مخصصة للبشرة الجافة جدًا. كما أن لمس الوجه باستمرار أو الضغط على الحبوب يزيد من الالتهابات ويؤثر سلبًا على مظهر البشرة.


روتين بسيط لبشرة دهنية متوازنة شتاءً

العناية بالبشرة الدهنية في الجو البارد لا تحتاج إلى تعقيد، بل إلى فهم واعتدال. تنظيف لطيف، ترطيب مناسب، وصفات طبيعية مدروسة، وحماية من العوامل الخارجية كفيلة بالحفاظ على بشرة صحية ومشرقة طوال فصل الشتاء.

العناية بالبشرة الدهنية في الجو البارد العناية بالبشرة الدهنية شتاءا وصفات للبشرة الدهنية وصفات طبيعية للبشرة الدهنية العناية بالبشرة الدهنية

