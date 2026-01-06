محمد مهدي الكيشوان، الفقيه الذي رفض الأضواء وأخلص للعلم

18 حجم الخط

في مثل هذا اليوم من عام 1940، غاب عن المشهد أحد الأسماء ذائعة الصيت، الفقيه والمؤلف العراقي محمد مهدي الكيشوان، الذي ترك بصمة علمية اتسمت بالهدوء والاشتغال الجاد داخل الحقل الفقهي، بعيدًا عن الصراعات أو الأدوار العامة الصاخبة.

من هو محمد مهدى الكيشوان؟

ولد محمد مهدي الكيشوان في العراق، ونشأ داخل بيئة دينية محافظة أتاحت له الالتحاق المبكر بحلقات العلم، حيث تلقى تعليمه الشرعي في المدارس الدينية التقليدية، وتدرّج في دراسة الفقه وأصوله والعلوم المرتبطة به، وقد ساهم هذا التكوين المبكر في تشكيل شخصية علمية تميل إلى البحث والتأليف أكثر من الحضور العام.

عرف الكيشوان بكونه فقيهًا ومؤلفًا، انصرف إلى خدمة المعرفة الدينية عبر الكتابة والتدريس، وترك عددًا من المؤلفات التي عكست اهتمامه بالقضايا الفقهية ومسائل الاجتهاد، ضمن سياق علمي محافظ، يركّز على ضبط النص وفهمه، دون انخراط في سجالات فكرية أو سياسية حادة.

وبرغم أن اسمه لم يلمع في الفضاء العام، فإن إرثه العلمي ظل حاضرًا داخل الأوساط المتخصصة، بوصفه نموذجًا للعالم الذي يعمل في صمت، ويؤمن بأن أثر العلم يقاس بما يتركه من معرفة، لا بحجم الظهور أو الجدل.

رحيل محمد مهدي الكيشوان

رحل محمد مهدي الكيشوان عام 1940، لتطوى بوفاته صفحة فقيه اختار طريق العلم الخالص، وبقي حضوره محصورًا في كتبه وتلامذته، وفي ذاكرة المدرسة الفقهية التي أنجبته.

