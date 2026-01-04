دولت أبيض، تمردت على أهلها بسبب الفن وتبرعت بمجوهراتها لتسليح الجيش المصري

18 حجم الخط

دولت أبيض ، فنانة قديرة، رائدة من رواد المسرح وإحدى شهيرات الأم فى السينما المصرية حتى أصبحت صاحبة تاريخ كبير في المسرح والسينما، فنانة مصرية أصيلة، كونت ثنائيا مسرحيا مع زوجها جورج أبيض، من أشهر أدوارها الأم فى فيلم امبراطورية ميم، رحلت فى مثل هذا اليوم 4 يناير عام 1978 عن 82 عاما.

ولدت دولت حبيب بطرس قصبجى الشهيرة بـ دولت أبيض عام 1896 بمحافظة أسيوط، درست بمدارس الراهبات بالخرطوم، حيث يعمل أبوها مترجما بوزارة الحربية بالسودان، والدتها روسية الأصل لكنها مولودة بالقاهرة، اكتشفها الفنان المسرحى عزيز عيد عام1917 في إحدى الحفلات، وعرض عليها العمل بفرقته، وهربت من أسرتها إلى الإسكندرية لتعمل بالتمثيل في المسرح وسط معارضة أهلها.

من العيب الاشتغال بالفن

تحكى دولت أبيض كيف التحقت بالتمثيل فتقول: عندما فكرت في التمثيل كانت سمعة الفن في ذلك الوقت لا تشجع العائلات على الدفع ببناتهن، ورفضت عائلتى اشتغالى بالتمثيل، ونصحنى الأستاذ خليل مطران وكان مديرا للمسرح القومى بأن أسمع كلام أهلى، لكن قالت لى الأديبة لبيبة هاشم صاحبة مجلة فتاة الشرق أنه ليس هناك من عيب فى الاشتغال بالفن أو غير الفن، وأثر كلامها فى نفسى فعزمت على العمل فى المسرح، وليغضب من يغضب فإنهم سيغضبون اليوم ويرضون غدا عندما يعلمون أننى كنت محقة حينما اتخذت التمثيل مهنة وقدمنى أحد معارفنا إلى أعز أصدقائه عبد الرحمن رشدى صاحب فرقة رشدى المسرحية، وفى فرح إحدى قريباتى قابلت الأستاذ عزيز عيد وكان قد رآنى أمثل فقال لى إن المسرح المصرى فى حاجة إلى سيدة مثلك لأن تسد نقص كبير فى المسرح.

الفنانة دولت أبيض

بدأت دولت أبيض أول أدوارها بمسرحية "خلى بالك من إميلى" في دور الكونتيسة، ثم مسرحية "الدخلة" التي قدمت فيها دور العروسة، انتقلت بعدها إلى فرقة نجيب الريحاني عام 1918، ثم فرقة أمين عطا الله 1920، وفرقة جورج أبيض 1922، وبعد عام تزوجت من صاحب الفرقة جورج أبيض، لتقدم معه دور البطولة في مسرحية "أوديب ملكا ".

أدوار المرأة الارستقراطية المتسلطة

تخصصت دولت أبيض في أداء أدوار ذوات الطبقة الارستقراطية والملكات والشخصيات التاريخية، ففى عام 1921 قامت ببطولة أوبريت شهرزاد مع فرقة سيد درويش، ثم انتقلت هي وزوجها جورج أبيض إلى فرقة رمسيس عام 1924، لتنضم بعدها إلى الفرقة القومية المصرية عام 1935 براتب 35، واستقالت منها عام 1944، وحصلت على دور البطولة في العديد من الأعمال المسرحية مثل: الملك لير، وشمشون وليلة، ومضحك الملك، والشعلة المقدسة، والمعجزة، وغادة الكامليا.

امبراطورية ميم آخر أفلامها

استعان بها المخرجون فى السينما لتمثيل أدوار الأم إلا أنهم جميعا حصروا دولت أبيض في أدوار الأم القاسية المتسلطة أو الهانم الارستقراطية، فقدمت أكثر من خمسين فيلما منها: الفيلم الصامت “زينب ”حيث اختارها المخرج محمد كريم، أولاد الذوات مع يوسف وهبى، الحقيقة العارية مع ماجدة وايهاب نافع، الوردة البيضاء مع محمد عبد الوهاب، الحب العظيم، موعد مع السعادة، المراهقات مع ماجدة، غرام الأسياد مع لبنى عبد العزيز، ظلمونى الحبايب، وكان آخر أفلامها امبراطورية ميم مع فاتن حمامة التي اختارتها لهذا الدور.

امتلكت دولت أبيض ملكة الكتابة وذلك لأنها تهوى القراءة والاطلاع وكانت تكتب قصصا قصيرة فى البداية، فبدأت بكتابة مسرحية " الواجب "عام 1922، والتي كانت تناقش مشكلات المرأة المصرية في أوائل القرن العشرين، كما كتبت مشاهد لفيلمين آخرين هما "ليالي رمضان" و"العاطفة الصامتة" عام 1953.

دولت أبيض فى جنازة زوجها جورج أبيض

فى عام 1953 اعتنقت دولت أبيض الإسلام مع زوجها وابنتيها سعاد وإيفون وقيل إن السبب فى إسلامها أنها كانت تستمع إلى صوت الشيخ محمد رفعت يقرأ القران فى الإذاعة، وبعد إسلامها نسخت 100 ألف نسخة من القرآن الكريم بالفرنسية وأرسلتها للسفارة المصرية بفرنسا لتوزيعها هناك بلا أجر، صدقة جارية على روح زوجها جورج أبيض كما تبرعت بكل مجوهراتها لتسليح الجيش المصرى مع كوكب الشرق أم كلثوم.

جائزة الدولة والتمثيل الرائد

حصلت دولت أبيض قبل رحيلها على جائزة النقاد للتمثيل الرائد، وجائزة سينما النيل، وكرمها الرئيس جمال عبد الناصر فى عيد العلم عام 1960 ومنحها جائزة الدولة ثم كرمها الرئيس أنور السادات فى أحد احتفالات عيد الفن عام 1975 مع مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار وأمر بصرف معاش شهرى.

