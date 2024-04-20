حنان مطاوع: صلاح السعدني كان مقربًا جدًا من والدي وصديقًا للعائلة

قالت الفنانة حنان مطاوع، إن الفنان الراحل صلاح السعدنى كان بمثابة أب لها ويجمعه صداقة كبيرة بوالدها الفنان الراحل كرم مطاوع ووالدتها الفنانة سهير المرشدي وكان صديقا مقربا للعائلة.

مسلسل أرض الرجال

وأشارت الفنانة حنان مطاوع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، إلى أنها شاركت مع الفنان الراحل صلاح السعدنى في مسلسل "أرض الرجال" في عام ٢٠٠٥، موضحة أن الفنان صلاح السعدني كان دائم الزيارات لبيت العائلة في منطقة الحلمية.

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وأضافت حنان مطاوع: "الفنان الراحل صلاح السعدني كان جادا جدا في عمله أثناء التصوير، وكان دمه خفيف جدا في كواليس التصوير، وكنا بنلعب طاولة خلال الكواليس وأنا غلبته في الطاولة"، مشيرة إلى أن صلاح السعدني كان لديه إمكانيات كبيرة في حفظ الأدوار، كاشفة عن مشهد بكاء صلاح السعدني معها خلال مسلسل "أرض الرجال".